Uno schermo con la scritta Ithaca Energy e un grafico a candele in discesa. Sullo sfondo un investitore che osserva i dati
Ithaca Energy - BorsaInside.com
Martedì nero per Ithaca Energy: il titolo del produttore di petrolio e gas quotato a Londra ha perso oltre il 12% in apertura delle contrattazioni, dopo che Delek Group ed Eni hanno annunciato la vendita di una parte significativa delle loro partecipazioni. L’operazione, del valore complessivo di circa 106 milioni di sterline (pari a 143 milioni di dollari), ha generato forti pressioni al ribasso sul titolo.

Le due società, tramite le rispettive controllate britanniche, hanno ceduto 49,6 milioni di azioni ordinarie di Ithaca Energy al prezzo di 213,75 pence per azione, attraverso un’operazione di accelerated bookbuild gestita da Peel Hunt. La vendita corrisponde a circa il 3% del capitale sociale della compagnia.

Nonostante la cessione, Delek resta azionista di maggioranza con una quota del 50,5%, mentre la partecipazione di Eni scende a circa il 36%.

La tempistica della vendita sorprende gli analisti, perché arriva a poche settimane dall’aggiornamento positivo delle previsioni di produzione per il 2025, riviste al rialzo per la seconda volta in tre mesi. Nel primo semestre dell’anno, la produzione media giornaliera di Ithaca è più che raddoppiata, raggiungendo 123.600 barili di petrolio equivalente al giorno, rispetto ai 53.000 registrati nello stesso periodo del 2024. Un balzo reso possibile soprattutto dalle acquisizioni strategiche, tra cui il portafoglio britannico di Eni e un incremento della quota nel giacimento di gas Cygnus.

I conti semestrali confermano la crescita: l’EBITDAX rettificato è salito a 1,1 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 533 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Le nuove stime prevedono una produzione annuale compresa tra 119.000 e 125.000 boepd, contro la precedente forchetta di 109.000-119.000.

Tuttavia, il forte sell-off da parte dei due principali azionisti ha innescato un’ondata di vendite sul titolo, con gli investitori che temono possibili ulteriori dismissioni in futuro. Gli analisti ritengono che la performance operativa di Ithaca resti solida, ma il sentiment di mercato a breve termine potrebbe restare negativo finché non si chiariranno le intenzioni strategiche di Delek ed Eni.

