ITM Power - BorsaInside.com

Le azioni di ITM Power (LON:ITM) hanno registrato un incremento di oltre il 3% nella seduta di martedì, spinte dall’annuncio di una nuova partnership strategica tra Hydropulse, l’unità operativa del gruppo, e ABO Energy, sviluppatore internazionale di progetti legati alle energie rinnovabili.

L’accordo mira a sfruttare la tecnologia di elettrolisi di ITM Power per sviluppare impianti modulari e containerizzati destinati alla produzione di idrogeno verde, integrando le competenze di Hydropulse nella costruzione e gestione degli impianti con la rete commerciale e i progetti pre-sviluppati di ABO Energy.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Idrogeno verde vicino ai siti industriali

Secondo i termini dell’intesa, le due società collaboreranno per realizzare unità decentralizzate di produzione di idrogeno posizionate direttamente nei pressi o all’interno dei siti industriali dei clienti. Questa scelta consente di ridurre i costi logistici e garantire una fornitura stabile di idrogeno, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni energetiche sostenibili.

Gli analisti di RBC Mercati Capitali vedono nell’accordo un’opportunità importante per accelerare il percorso di ITM Power verso la redditività, sottolineando che Hydropulse potrebbe contribuire in maniera significativa alla generazione di ricavi con limitati deflussi di cassa.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Ruoli e vantaggi della collaborazione

Il piano prevede che Hydropulse si occupi di costruire, possedere e gestire gli impianti, mentre ABO Energy fornirà supporto nello sviluppo dei progetti, nella gestione delle autorizzazioni e nell’approvvigionamento dell’energia necessaria.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’accordo riguarda la possibilità, per i clienti industriali, di accedere a forniture di idrogeno verde senza investimenti di capitale iniziali, abbattendo così le barriere economiche che spesso rallentano la transizione energetica.

Focus su Spagna e Finlandia

La collaborazione sarà inizialmente concentrata in Europa, con particolare attenzione a Spagna e Finlandia, Paesi dove il costo competitivo dell’energia favorisce la produzione di idrogeno verde. Alcuni progetti pilota sono già in fase avanzata di sviluppo, grazie alla domanda identificata da parte di diversi clienti industriali.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni FP Markets 4.2/5 (2358) 100$ ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.3/5 (220) 100$ ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 4.4/5 (2178) 100 USD ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.5/5 (1363) 50$ ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 4.5/5 (1982) 50€ ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 5/5 (643) ZERO ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Le dichiarazioni dei vertici

Dennis Schulz, CEO di ITM Power, ha commentato con entusiasmo la nuova alleanza:

“Questa è una vera e propria trazione di mercato. Grazie all’accesso di ABO Energy ai siti e agli utenti finali, possiamo realizzare progetti in tempi più rapidi e trasformare la nostra tecnologia di elettrolisi in ricavi ricorrenti.”

Anche Karsten Schlageter, CEO di ABO Energy, ha sottolineato l’importanza dell’intesa:

“Molti dei nostri progetti sono già in una fase avanzata di sviluppo. Con Hydropulse come partner tecnologico, possiamo garantire ai clienti un’operatività affidabile e accelerare la messa in funzione degli impianti.”

Perché l’accordo è strategico

Questa collaborazione rappresenta un passo importante per il mercato europeo dell’idrogeno verde, un settore in rapida espansione spinto dagli obiettivi di decarbonizzazione e dalla necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. ITM Power rafforza così la sua posizione nel panorama internazionale, mentre ABO Energy potrà offrire soluzioni più integrate e immediate ai propri clienti.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it