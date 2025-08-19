Azioni IWG - BorsaInside.com

International Workplace Group (LON:IWG), leader mondiale nel settore degli spazi di lavoro flessibili, ha pubblicato i risultati del primo semestre 2025 registrando numeri solidi ma accompagnati da prospettive meno incoraggianti. La società ha annunciato un fatturato record di sistema pari a 2,2 miliardi di dollari, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024, ma le previsioni sugli utili hanno spaventato gli investitori.

Il titolo a Londra è crollato di quasi il 17% fino a 190,70 pence, bruciando gran parte dei progressi accumulati dall’inizio dell’anno. A pesare è stata la comunicazione del management, che ora si aspetta un utile operativo annuale collocato nella fascia bassa della propria guidance.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Ricavi e utili: luci e ombre nei conti semestrali

Guardando ai numeri nel dettaglio, il gruppo ha visto i ricavi consolidati scendere dell’1% a 1,85 miliardi di dollari, a causa della perdita di un importante contratto storico. In controtendenza, l’EBITDA rettificato è salito del 6% a 262 milioni di dollari, mentre l’utile operativo si è mantenuto stabile a quota 68 milioni.

L’utile per azione (EPS) ha mostrato un miglioramento a 1,1 centesimi contro 0,9 dell’anno precedente, segnale di una redditività in rafforzamento. Ancora più significativo l’aumento del flusso di cassa prima delle attività aziendali, balzato del 33% a 48 milioni di dollari, con una previsione annuale rivista a 140 milioni (circa il 40% in più rispetto alle stime di marzo).

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Divisioni in crescita: il traino di Managed & Franchised

Il comparto Managed & Franchised è stato il vero motore della crescita, con un incremento del 26% dei ricavi di sistema a 361 milioni di dollari e un aumento di 2,6 volte delle commissioni di gestione ricorrenti, arrivate a 19 milioni.

Anche i centri di proprietà diretta hanno registrato un miglioramento dei margini, con un margine lordo rettificato in crescita di 210 punti base al 24%. Tuttavia, il RevPAR (ricavi per stanza disponibile) è sceso del 3% a 346 dollari.

Più contenuti i risultati della divisione Digital & Servizi professionali, che ha registrato una crescita organica del 6%, ma con ricavi complessivi in calo del 7% sempre per effetto della perdita del contratto.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Buyback e dividendi, ma il mercato resta diffidente

Dal punto di vista della remunerazione agli azionisti, IWG ha già distribuito 59 milioni di dollari tra dividendi e riacquisti di azioni a partire da marzo e ha annunciato l’intenzione di portare il programma di buyback a 130 milioni di dollari entro la fine dell’anno.

Il CEO Mark Dixon ha sottolineato come il gruppo stia vivendo la fase di espansione più rapida della propria storia:

“Negli ultimi sei mesi abbiamo aperto più sedi che in tutto il primo decennio di attività. Oggi possiamo contare su circa un milione di stanze in 121 paesi, con una pipeline significativa che ci garantirà ulteriore crescita”.

Dixon ha ribadito inoltre come il trend globale verso il lavoro ibrido e localizzato rappresenti il principale driver per lo sviluppo futuro del business.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Guidance rivista al ribasso: il motivo del crollo in Borsa

Nonostante i numeri solidi, il mercato ha reagito con forte pessimismo. IWG ha confermato una guidance di EBITDA rettificato annuale compresa tra 525 e 565 milioni di dollari, ma ha avvisato che i risultati finali si collocheranno probabilmente nella parte bassa della forchetta.

Il free cash flow atteso a 140 milioni di dollari è inferiore al consenso di mercato, che stimava almeno 160 milioni. Secondo gli analisti di Jefferies, questo potrebbe portare a ulteriori revisioni al ribasso delle stime nei prossimi mesi, spiegando il sell-off che ha colpito il titolo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni FP Markets 4.9/5 (2028) 100$ ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.5/5 (573) 100$ ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 3.6/5 (2297) 100 USD ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.4/5 (530) 50$ ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 4.7/5 (791) 50€ ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 4.8/5 (2052) ZERO ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it