Le azioni di JD Sports Fashion PLC hanno registrato un balzo significativo in Borsa, con un aumento del 6,2%, dopo l’annuncio di un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie del valore complessivo di 200 milioni di sterline. La notizia ha rafforzato la fiducia degli investitori, confermando la strategia del gruppo orientata alla creazione di valore e alla remunerazione degli azionisti.

Il colosso britannico dell’abbigliamento sportivo ha comunicato che il programma sarà attuato nel corso dell’anno fiscale 2027, con avvio immediato e un’esecuzione strutturata in più fasi.

Buyback JD Sports: struttura del programma e tempistiche

Il piano di riacquisto prevede due tranche distinte, ciascuna fino a 100 milioni di sterline:

Prima tranche: fino a 100 milioni di sterline, con completamento previsto entro il 31 luglio 2026

fino a 100 milioni di sterline, con completamento previsto entro il 31 luglio 2026 Seconda tranche: ulteriori 100 milioni di sterline, che saranno eseguiti in una fase successiva

Questa operazione rientra nella più ampia strategia finanziaria del gruppo, che mira a ottimizzare l’allocazione del capitale e a garantire ritorni concreti agli azionisti attraverso la distribuzione indiretta di valore.

Il ruolo delle banche e le modalità operative

Per l’esecuzione del buyback, JD Sports ha affidato la gestione della prima tranche a Merrill Lynch International. Parallelamente, BofA Securities si occuperà di effettuare gli acquisti sul mercato azionario londinese operando come “riskless principal”, ovvero prendendo decisioni operative in modo autonomo, ma nel rispetto dei parametri concordati con la società.

Questo approccio consente di assicurare trasparenza, indipendenza e conformità alle normative vigenti sui mercati finanziari del Regno Unito.

Impatto sul capitale e sugli azionisti

Le azioni riacquistate potranno essere:

cancellate definitivamente, riducendo il numero totale di azioni in circolazione

oppure conservate in tesoreria per future operazioni finanziarie

Entrambe le opzioni contribuiscono a migliorare indicatori chiave come l’utile per azione (EPS), con un potenziale impatto positivo sulla valutazione complessiva della società.

L’autorizzazione concessa dagli azionisti durante l’assemblea generale del 2 luglio 2025 consente il riacquisto di un massimo di 515.475.677 azioni. Alla data dell’annuncio, restano ancora disponibili oltre 368 milioni di azioni acquistabili nell’ambito di questa autorizzazione.

Scadenze e obblighi di comunicazione

L’attuale autorizzazione resterà valida fino al 31 luglio 2026, o fino alla successiva assemblea generale annuale prevista nello stesso anno, occasione in cui JD Sports potrebbe richiedere il rinnovo del mandato.

Per garantire la massima trasparenza verso il mercato, la società ha inoltre confermato che ogni operazione di acquisto sarà comunicata ufficialmente entro le ore 7:30 del giorno lavorativo successivo alla transazione.

Perché il buyback rafforza la posizione di JD Sports

Il nuovo piano di riacquisto rappresenta un segnale forte della solidità finanziaria del gruppo e della fiducia nelle proprie prospettive future. I buyback sono spesso interpretati dal mercato come un indicatore positivo, perché dimostrano che l’azienda ritiene le proprie azioni sottovalutate e intende investire direttamente su se stessa.

In questo contesto, la reazione positiva del titolo riflette l’ottimismo degli investitori e conferma JD Sports come uno dei protagonisti più dinamici del settore retail sportivo a livello internazionale.

Con questa mossa strategica, il gruppo consolida ulteriormente la propria reputazione finanziaria e rafforza l’attrattività del titolo nel medio-lungo periodo.

