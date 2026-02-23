Johnson Matthey - BorsaInside.com

Le azioni di Johnson Matthey Plc hanno subito un brusco calo del 15% dopo l’annuncio della revisione al ribasso dell’accordo con Honeywell per la vendita della divisione Catalyst Technologies. Il valore dell’operazione è stato ridotto a 1,33 miliardi di sterline, rispetto agli 1,8 miliardi di sterline inizialmente concordati a maggio 2025, generando forte preoccupazione tra gli investitori e un immediato impatto negativo sul titolo.

La notizia, comunicata tramite un documento ufficiale alla Borsa di Londra, ha modificato significativamente le aspettative di ritorno per gli azionisti e sollevato interrogativi sulla performance futura del gruppo britannico specializzato in prodotti chimici avanzati.

Taglio del prezzo e minori ritorni per gli azionisti

La revisione del valore della vendita comporterà una riduzione della liquidità destinata agli azionisti. In precedenza, Johnson Matthey prevedeva di distribuire circa 1,4 miliardi di sterline, ma ora l’importo stimato scende a circa 1 miliardo di sterline.

Il piano aggiornato include:

800 milioni di sterline sotto forma di dividendo straordinario

sotto forma di dividendo straordinario 200 milioni di sterline destinati al riacquisto di azioni sul mercato

destinati al riacquisto di azioni sul mercato Un consolidamento azionario volto a ottimizzare la struttura del capitale

Questo ridimensionamento ha contribuito al crollo del titolo, evidenziando la sensibilità degli investitori alle variazioni nei piani di remunerazione del capitale.

Perché Honeywell paga meno: le ragioni della revisione

Secondo Johnson Matthey, il taglio del prezzo riflette principalmente il peggioramento delle performance della divisione Catalyst Technologies. Tra i fattori determinanti emergono:

Il rinvio di importanti progetti legati a tecnologie sostenibili

Una domanda più debole per i catalizzatori industriali

Condizioni di mercato definite “difficili” dalla società

Questi elementi hanno ridotto il valore percepito della divisione, spingendo Honeywell a rinegoziare il prezzo dell’acquisizione.

Nuove scadenze e tempistiche della transazione

Le due aziende hanno concordato anche una proroga della scadenza per ottenere le necessarie autorizzazioni regolatorie, in particolare quelle antitrust.

Le nuove date chiave sono:

21 luglio 2026 : nuova scadenza principale

: nuova scadenza principale 21 agosto 2026: possibile ulteriore estensione, se richiesto

La chiusura definitiva dell’operazione è attesa indicativamente entro la metà del 2026.

Le prospettive finanziarie di Johnson Matthey restano positive

Nonostante la riduzione del valore della vendita, Johnson Matthey mantiene una visione ottimistica sulle proprie prospettive finanziarie. L’azienda prevede per l’esercizio 2025-2026:

Una crescita dell’utile operativo sottostante nella fascia alta di una percentuale a una cifra media

Un flusso di cassa libero significativamente superiore rispetto all’anno precedente

Migliori performance su base pro forma, escludendo Catalyst Technologies

Queste stime sono calcolate mantenendo costanti i prezzi dei metalli e i tassi di cambio.

Il parere degli analisti: accordo comunque vantaggioso

Gli analisti di Jefferies hanno sottolineato che, nonostante il taglio del prezzo, l’accordo resta complessivamente favorevole. La banca d’investimento mantiene il rating Buy sul titolo, con un prezzo obiettivo di 2.420 pence per azione.

Secondo Jefferies:

Il nuovo valore resta superiore alle stime precedenti sulla divisione, pari a circa 700 milioni di sterline

Il taglio del prezzo equivale a circa 2,7 sterline per azione , al lordo delle imposte

, al lordo delle imposte L’accordo è comunque preferibile rispetto all’ipotesi di una cancellazione completa della transazione

Alla chiusura di venerdì, prima dell’annuncio, le azioni Johnson Matthey erano scambiate a 2.304 pence, con una capitalizzazione di mercato di circa 3,9 miliardi di sterline.

Cosa significa per gli investitori

Il forte calo del titolo riflette l’incertezza degli investitori, ma l’operazione con Honeywell rappresenta comunque un passaggio strategico chiave. La cessione di Catalyst Technologies consentirà a Johnson Matthey di concentrarsi sulle attività principali e migliorare la propria efficienza operativa.

Nel breve termine, la volatilità potrebbe continuare. Tuttavia, nel medio-lungo periodo, il rafforzamento della struttura finanziaria e la maggiore focalizzazione strategica potrebbero creare nuove opportunità di crescita per il gruppo.

