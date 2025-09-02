Primo piano di un investitore che esluta. Sullo sfondo grafici finanziari e cifre
Johnson Service Group
Le azioni di Johnson Service Group Plc (LON:JSG) hanno registrato un deciso balzo dell’11% nella seduta di martedì, spinte dalla pubblicazione di risultati semestrali solidi e dall’annuncio di un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da £25 milioni. Il mercato ha reagito positivamente a numeri migliori delle attese e a una strategia chiara per il rafforzamento della redditività.

Nel primo semestre 2025, il gruppo specializzato in noleggio e lavaggio tessile ha registrato un utile operativo rettificato di £28,7 milioni, in crescita del 13,9% rispetto ai £25,2 milioni dello stesso periodo del 2024. I ricavi sono saliti a £257,5 milioni (+5,5%), con un incremento organico dell’1,4% su tutte le divisioni. L’utile per azione rettificato (EPS) è aumentato del 17,9%, raggiungendo 4,6 pence.

Uno dei dati più incoraggianti riguarda il margine operativo rettificato, che si è attestato all’11,1%, segnando un miglioramento di 80 punti base su base annua. Il gruppo è riuscito a contrastare le pressioni sui costi del lavoro (+170 punti base) grazie a una riduzione significativa delle spese energetiche (-160 punti base) e a un taglio di 90 punti base in altre voci di costo, segno di un rigoroso controllo della gestione operativa.

Il CEO Peter Egan ha sottolineato come i progressi ottenuti siano il frutto di una strategia focalizzata sull’efficienza e sull’ottimizzazione dei margini:

“Abbiamo compiuto passi avanti importanti nel primo semestre del 2025. La nostra attenzione costante all’eccellenza operativa ci consente di puntare con fiducia all’obiettivo di un margine operativo rettificato di almeno il 14% entro il 2026.”

Oltre ai solidi risultati, la società ha annunciato un aumento del dividendo intermedio del 23,1%, portandolo a 1,6 pence per azione. In parallelo, ha ufficializzato un nuovo piano di buyback da £25 milioni, che segue il completamento di un precedente riacquisto da £30 milioni lanciato a marzo 2025.

Analizzando le singole divisioni, la HORECA (hotel, ristoranti e catering) ha messo a segno una crescita dei ricavi del 7,2%, raggiungendo £185,4 milioni. La Workwear, dedicata all’abbigliamento da lavoro, ha visto un incremento più contenuto (+1,3% a £72,1 milioni), ma ha migliorato ulteriormente la fidelizzazione della clientela, salita al 94% rispetto al 93% di fine 2024.

Guardando ai prossimi mesi, Johnson Service Group si mostra ottimista e conferma la propria guidance: il gruppo punta a raggiungere pienamente le stime di utile operativo rettificato per l’intero 2025 e ribadisce l’obiettivo di un margine operativo di almeno il 14% entro il 2026.

