Le azioni Jungheinrich AG (ETR: JUNG_p) hanno registrato un ribasso superiore al 3% nella seduta di venerdì, dopo che il gruppo tedesco specializzato in soluzioni di intralogistica ha confermato le previsioni al ribasso per il 2025, pur diffondendo risultati del secondo trimestre leggermente migliori delle attese del mercato.

Il titolo, che il giorno precedente aveva chiuso a 33,78 euro, resta lontano dal massimo a 52 settimane di 42,84 euro, con una capitalizzazione di mercato intorno ai 3,4 miliardi di euro.

Dati del secondo trimestre: ordini in crescita, ricavi stabili ma sopra le stime

Nel periodo, gli ordini complessivi hanno raggiunto 1,36 miliardi di euro, in aumento del 4% rispetto allo stesso trimestre del 2024 e in linea con le stime degli analisti. In particolare, gli ordini per nuovi carrelli elevatori sono saliti a 1,51 miliardi di euro, il 6% in più rispetto alla fine dello scorso anno, con un rapporto book-to-bill pari a 1,0.

La società ha evidenziato persistente debolezza nei mercati europei chiave, ma ha anche sottolineato che il nuovo business ha sostenuto una crescita organica positiva.

I ricavi trimestrali si sono attestati a 1,35 miliardi di euro, un dato invariato su base annua ma superiore dell’1% rispetto alle attese, sostenuto dal buon andamento dei servizi post-vendita, dei servizi finanziari e delle nuove commesse.

Andamento geografico: Americhe in forte espansione

La performance è risultata eterogenea a livello regionale:

EMEA : -0,5%

: -0,5% APAC : -2%

: -2% Americhe: +21%

Redditività: margine operativo oltre le previsioni ma pressioni sui costi

L’EBIT si è attestato a 106 milioni di euro, superando le attese del 3% e generando un margine operativo del 7,8%, superiore di circa 20 punti base al consenso. Il margine lordo ha mostrato un miglioramento, ma l’impatto dell’aumento dei costi del personale legato ai nuovi contratti collettivi e il calo dei prezzi di vendita hanno eroso la redditività, con una contrazione di 60 punti base rispetto allo scorso anno.

Liquidità e posizione finanziaria

Il flusso di cassa libero del primo semestre è sceso a 57 milioni di euro, ben al di sotto dei 172 milioni registrati un anno fa, complice soprattutto l’aumento delle scorte. Il debito netto è salito a 42 milioni di euro.

Outlook 2025 confermato, ma prudente

Per l’esercizio 2025, Jungheinrich ha ribadito le previsioni già ridotte, indicando:

Ordini e ricavi : tra 5,3 e 5,9 miliardi di euro

: tra 5,3 e 5,9 miliardi di euro EBIT : tra 160 e 230 milioni di euro

: tra 160 e 230 milioni di euro Flusso di cassa libero: superiore a 250 milioni di euro

Le stime non includono una svalutazione di 120 milioni di euro legata alle attività in Russia, 90 milioni di costi di ristrutturazione e una perdita di 18 milioni derivante dalla capitalizzazione di spese per lo sviluppo dell’automazione.

