RBC Capital Markets ha avviato la copertura su Keller Group Plc (LON: KLR), leader mondiale nell’ingegneria geotecnica, con un rating “sector perform” e un prezzo obiettivo di 1.540 pence. L’analisi mette in evidenza i progressi ottenuti dal gruppo negli ultimi anni, ma segnala anche limiti strutturali alla crescita dei margini e incertezze legate al ciclo delle costruzioni statunitensi.

Negli ultimi anni Keller ha mostrato una solida performance operativa, rafforzata da un’attenta gestione e da uscite mirate da mercati meno redditizi. Grazie a questa strategia, i margini EBIT rettificati sono saliti oltre il 7%, in netto miglioramento rispetto alla media decennale del 5,3%. Tuttavia, secondo RBC, tale livello potrebbe rappresentare un tetto fisiologico, con una stabilizzazione attesa intorno al 7,2% fino al 2027, in linea con le stime di consenso.

Il report sottolinea come Keller goda di un vantaggio competitivo nei progetti geotecnici complessi, dove l’esperienza tecnica è un fattore chiave. Tuttavia, la limitata leva sui prezzi, dovuta all’assenza di asset brevettuali o di proprietà intellettuale esclusiva, riduce la possibilità di espandere ulteriormente i margini. Inoltre, l’invecchiamento del parco macchine potrebbe comportare maggiori costi di manutenzione e sostituzione nel medio periodo.

RBC evidenzia che il principale motore di crescita per Keller resta il Nord America, che contribuisce a circa l’80% dei profitti complessivi. Storicamente, le performance dell’azienda hanno mostrato una correlazione dell’81% con la spesa per le costruzioni negli Stati Uniti dal 2006, rendendo le prospettive del settore americano decisive per il futuro del gruppo.

Le previsioni a breve termine appaiono però contrastanti: gli analisti stimano una crescita dell’EBITDA rettificato dell’1,4% nel 2025, del 3,7% nel 2026 e del 3% nel 2027, valori inferiori rispetto ai concorrenti del comparto edilizio statunitense, attesi in media al -2,4%, 7,4% e 7,4% rispettivamente negli stessi anni.

Con la nomina del nuovo CEO James Wroath, RBC ritiene fondamentale l’organizzazione di un Capital Markets Day per presentare una strategia di lungo periodo più chiara e un piano per consolidare i margini. In assenza di indicazioni concrete sulla direzione futura del gruppo, gli investitori potrebbero mantenere un atteggiamento prudente.

Sul fronte finanziario, il broker calcola che Keller potrebbe disporre di un potenziale “tesoretto” da 460 milioni di sterline entro il 2027, ipotizzando un livello di indebitamento nullo. L’utilizzo del 75% di questa somma per acquisizioni e del restante 25% per buyback azionari potrebbe determinare un aumento dell’EPS rettificato del 12% entro lo stesso periodo. Tuttavia, la storia di acquisizioni del gruppo è limitata, e per ottenere una crescita significativa Keller dovrebbe completare tra 10 e 40 operazioni complementari nei prossimi anni.

RBC conclude affermando che la valutazione attuale del titolo riflette già una bassa crescita degli utili e una scarsa visibilità sui ricavi futuri. Il target price di 1.540 pence si basa su un multiplo P/E 2026 di 7x, inferiore alla media decennale di 8,2x, a testimonianza di un premio di rischio legato al rallentamento delle costruzioni negli Stati Uniti e al potenziale limitato di espansione dei margini.

