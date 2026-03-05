Keller Group - BorsaInside.com

Deutsche Bank ha rivisto la propria valutazione su Keller Group PLC (LON:KLR), decidendo di abbassare il rating del titolo da Buy a Hold. Contestualmente, la banca ha aggiornato al rialzo il prezzo obiettivo, portandolo a 2200 pence rispetto ai precedenti 1660 pence.

La revisione arriva dopo un forte apprezzamento del titolo e alla luce degli ultimi risultati finanziari pubblicati dalla società, che hanno evidenziato un significativo miglioramento della redditività e una politica di remunerazione degli azionisti più generosa.

Dividendo in forte crescita e buyback da 100 milioni

Con la pubblicazione dei risultati, Keller Group ha annunciato un aumento del dividendo del 42% e l’avvio di un programma di riacquisto di azioni proprie da 100 milioni di sterline. Nel complesso, queste misure offrono agli azionisti un rendimento totale stimato intorno al 10%.

Parallelamente, il gruppo ha registrato un importante miglioramento della redditività operativa. Il margine EBIT è infatti più che raddoppiato tra l’esercizio 2022 e quello del 2024, superando il 7%.

Un livello di redditività di questo tipo non si vedeva da prima della crisi finanziaria globale, un periodo caratterizzato da una maggiore propensione al rischio nei mercati. Inoltre, la società ha ridotto la copertura del dividendo a 3 volte, una scelta che segnala la fiducia del management nella sostenibilità dei margini raggiunti.

Titolo in rialzo dopo i risultati

La reazione del mercato ai risultati è stata positiva. Dopo l’annuncio, le azioni Keller Group hanno registrato un incremento e attualmente vengono scambiate a circa 10 volte le previsioni di utile per azione per il 2027 elaborate da Deutsche Bank.

Le stime dell’istituto sono state aggiornate con un aumento del 10%, includendo l’impatto del programma di riacquisto azionario ipotizzato a 220 pence.

Tuttavia, Deutsche Bank invita alla prudenza. Storicamente, i margini della società hanno mostrato un andamento ciclico e i risultati più recenti hanno semplicemente confermato il mantenimento di livelli elevati per un ulteriore anno.

Attesa per il Capital Markets Day

Il passaggio al rating Hold riflette quindi una valutazione più equilibrata dopo il recente rally del titolo. Gli analisti preferiscono attendere maggiori indicazioni sulle prospettive di crescita.

In particolare, l’attenzione degli investitori si concentra sul Capital Markets Day previsto nella seconda metà dell’anno, evento durante il quale Keller Group dovrebbe presentare nuovi dettagli sulle opportunità di sviluppo nel medio termine e sulla strategia futura del gruppo.

