Il pre-market aveva già lasciato intendere che quella di oggi sarebbe stata una giornata da incorniciare per le azioni Kering. Del resto con quel +6 per cento già in bella vista prima dell’apertura degli scambi, non c’era da attendersi altro. E invece è andata addirittura meglio delle stime della vigilia perchè dopo circa un’ora e mezza dall’avvio della seduta sul Cac40 parigino le azioni Kering scambiano a quasi 189 euro, ben l’11 per cento in più rispetto alla chiusura di venerdì. Il rally della quotata del lusso ha una sola motivazione: la nomina di Luca De Meo come nuovo CEO della società. E qui balza subito all’occhio un fatto molto interessante: il manager proviene da Renaul alla cui guida è rimasto per oltre 5 anni determinando il rilancio del colosso automotive francese. Ebbene mentre le azioni Kering volano, quelle di Renault vanno a picco per il motivo diametralmente opposto: l’addio di Luca De Meo.

Raramente in borsa si è assistito a qualcosa di simile e la domanda viene quasi spontanea: ma quanto vale avere un buon CEO? Tantissimo come sembrerebbe dedursi dalla strana dinamica di Kering e Renault nella prima seduta della settimana.

Prima di analizzare cosa può rappresentare Deo Meo per Kering, ricordiamo agli investitori che il discorso sul trading nazionale di eToro vale anche per la quotata francese essendo essa denominata in Euro.

Perchè l’arrivo di De Meo è un grande assist per le azioni Kering?

Se diamo un rapido sguardo all’andamento delle azioni Kering sulla borsa di Parigi, possiamo subito renderci conto di come il titolo del settore lusso, a parte la performance dell’ultimo mese che è positiva per il 7 per cento ma solo a causa del rally in atto oggi, sia alquanto malconcio. Rispetto a un anno fa, infatti, i prezzi della quotata sono in ribasso del 37 per cento mentre da inizio 2025 il rosso è del 19 per cento.

Questi rossi a doppia cifra descrivono una quotata fortemente deprezzata rispetto ad alcuni anni fa. Una situazione che non è casuale ma è invece il frutto di un quadro finanziario molto incerto. Il gruppo del lusso controllato dalla famiglia Pinault da tempo deve fare i conti con il calo di Gucci, brand che da solo rappresenti due terzi degli utili di Kering.

E’ in questo contesto che va inquadrato l’arrivo di De Meo. Per gli analisti la nomina del nuovo CEO potrebbe infatti essere il punto di svolta tanto atteso dal mercato. De Meo, infatti, viene ritenuto una figura di rottura che potrebbe essere in grado di portare visione strategica e rigore manageriale nella società del lusso. Del resto a parlare per il manager italiano sono i risultati raggiunti in Renault. La casa automobilistica francese è stata rilanciata grazie ai nuovi modelli, alle alleanze tecnologiche e alla strategia improntata all’elettrificazione. De Meo ha avuto un ruolo centrale in tutto questo e ora la speranza del mercato è che possa averlo anche nel rilancio della quotata del lusso.

Una obiezione che potrebbe essere fatta a riguardo riguarda proprio la specificità del comparto lusso che è ben diverso da quello automotive in cui Deo Meo ha invece tanta esperienza. Secondo gli analisti di RBC Capital questo “svantaggio” di partenza è innegabile, tuttavia proprio le comprovate capacità dimostrate dal manager e suo il track record nella gestione di ristrutturazioni su larga scala potrebbero essere un vantaggio per Kering visto che la stessa holding non può più far attendere la ristrutturazione del suo portafoglio di marchi.

De Meo, oltre a Renault, ha al suo attivo un lungo curriculum di ristrutturazioni aziendali: dalla spagnola Seat alla giapponese Toyota fino a Fiat e a Volkswagen.

Cosa possono fare i trader con le azioni Kering

Il balzo in avanti in atto oggi sulle azioni Kering è talmente ampio da catturare l’attenzione anche degli investitori poco interessati al comporto lusso. La vera sfida, però, è capire se il trend avviato dal titolo francese possa proseguire o no. Il titolo è reduce da un forte ribasso nell’ultimo anno e già questo potrebbe essere un motivo sufficiente per tenere alta l’attenzione anche nelle prossime sedute. L’effetto Luca De Meo sulle quotazioni di Kering potrebbe quindi essere prolungato. E’ probabile che il mercato possa iniziare ad apprezzare già le prime mosse del manager anche se va tenuto conto che il contesto generale del comparto non è dei migliori visto che sul lusso grava l’incertezza legata ai dazi (tra Usa e Unione Europea non è stato ancora raggiunto un accordo).

Attualmente sulle azioni Kering è prevalente la view neutrale degli analisti con ben 17 hold (mantenere) a cui fanno da contraltare 5 rating sell (vendere) e solo due indicazioni di acquisto (rating buy).

