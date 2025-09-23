Kingfisher - BorsaInside.com

Kingfisher ha sorpreso il mercato con risultati migliori del previsto, spingendo il titolo a guadagnare oltre il 19% a Londra nelle prime ore di contrattazione. Il gruppo, leader europeo nel settore del fai-da-te e proprietario di insegne come B&Q, Screwfix, Castorama e Brico Depot, ha rivisto al rialzo le stime di utile annuale dopo un semestre in netta crescita.

Secondo i dati diffusi martedì, l’utile rettificato ante imposte è salito del 10,2% a 368 milioni di sterline nei sei mesi chiusi al 31 luglio. Le vendite totali hanno raggiunto i 6,81 miliardi di sterline, con un progresso dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre il giro d’affari like-for-like ha segnato un +1,9%, trainato da un secondo trimestre in aumento dell’1,4%.

Particolarmente brillanti le performance dei marchi britannici: B&Q ha messo a segno un +4,4% e Screwfix un +3%, beneficiando di un clima favorevole che ha incrementato le vendite di articoli per esterni e giardinaggio.

Previsioni più ottimistiche e margini in crescita

Alla luce di questi risultati, Kingfisher ha rivisto la guidance annuale, indicando che l’utile ante imposte rettificato dovrebbe collocarsi nella fascia alta del range 480-540 milioni di sterline, a fronte dei 528 milioni riportati nell’anno fiscale precedente.

Il margine di profitto retail è migliorato di 40 punti base, raggiungendo il 6,6%, grazie a un mix favorevole di maggiori margini lordi e iniziative di contenimento dei costi. L’EPS rettificato è cresciuto del 16,5% a 15,3 pence, segnalando un’accelerazione della redditività.

Il gruppo ha inoltre sottolineato di aver guadagnato quote di mercato non solo nel Regno Unito, ma anche in Francia e Spagna, consolidando così la propria posizione competitiva in Europa.

Il commento del CEO e il piano di buyback

L’amministratore delegato Thierry Garnier ha dichiarato che le prospettive sui mercati restano in linea con quanto indicato a marzo, pur considerando l’incertezza politica e il sentiment dei consumatori non sempre positivo.

Contestualmente, la società ha annunciato un’accelerazione del programma di riacquisto azioni da 300 milioni di sterline, che sarà completato entro marzo 2026, segnale ulteriore di solidità finanziaria e fiducia nella propria crescita.

Flussi di cassa in aumento

Oltre ai dati di utile, Kingfisher ha comunicato un aumento del free cash flow del 13,5% a 478 milioni di sterline, mentre l’utile ante imposte statutario è salito del 4,1% a 338 milioni.

