Kingspan - BorsaInside.com

La settimana si apre con uno scatto deciso per Kingspan Group, che vede le proprie azioni impennarsi di oltre il 7 per cento dopo aver confermato le stime di profitto per l’esercizio in corso e indicato una crescita attesa anche per il 2026. Il gruppo irlandese, specializzato in materiali e sistemi avanzati per l’edilizia, manda così un segnale di continuità in una fase in cui il settore mostra forti differenze tra i vari segmenti di mercato.

Kingspan ribadisce un obiettivo di circa 950 milioni di euro di utile operativo per l’anno fiscale 2025, cifra che si allinea pienamente alle previsioni degli analisti, con stime che oscillano tra 948 e 954 milioni di euro. Un chiaro segnale di stabilità, nonostante un contesto che la stessa società definisce “misto”, con l’edilizia non residenziale ancora tonica e il comparto residenziale più debole.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il Direttore Finanziario guarda però avanti con fiducia: se le condizioni di mercato non subiranno scosse, il gruppo si aspetta un aumento dell’utile operativo di altri 100 milioni di euro nel 2026, di cui 30 milioni attribuibili alle acquisizioni già chiuse. Una posizione definita dallo stesso CFO come “piuttosto ottimista”, che riflette anche l’evoluzione positiva del portafoglio ordini.

Nel terzo trimestre, i ricavi hanno registrato un incremento del 6 per cento su base annua, superando le previsioni di crescita del secondo semestre. La divisione Building Envelope si conferma un pilastro importante, con vendite in aumento del 7 per cento nei primi nove mesi e del 6 per cento nel trimestre.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Il portafoglio ordini continua a rafforzarsi: a fine settembre segna un +5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, con una performance solida in Francia, Germania, Europa Centrale e Gran Bretagna. Più lenta invece la domanda proveniente dalle Americhe, penalizzata dal rallentamento del mercato statunitense.

Proseguono senza ritardi anche i programmi industriali: i nuovi impianti per coperture in Oklahoma e Maryland saranno operativi nel 2026, con un impatto iniziale contenuto ma destinato a crescere significativamente dal 2027.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

La divisione Advanced Building Systems, pur restando una delle aree a maggiore potenziale, cresce meno del previsto: +10 per cento nei primi nove mesi e +6 per cento nel terzo trimestre. Tuttavia, gli ordini esplodono con un +23 per cento annuo, trainati soprattutto dal boom dei progetti per data center, che stanno compensando la debolezza dell’edilizia non residenziale tradizionale. Non a caso Kingspan sta ampliando la propria presenza globale valutando nuovi stabilimenti in Europa, Sud-est asiatico e America Latina, mentre un nuovo impianto in Kentucky resta confermato per il 2026.

Sul fronte strategico, la società continua a lavorare alla IPO del 25 per cento della divisione Advanced Building Systems sul listino Euronext Amsterdam, un’operazione prevista per il primo trimestre 2026.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Gli analisti di Morgan Stanley leggono positivamente l’aggiornamento: le indicazioni fornite dall’azienda supportano le attuali aspettative di mercato per un utile operativo da 1,042 miliardi di euro nel 2026. Il broker prevede addirittura una crescita del profitto del 14 per cento anno su anno, superiore al consenso che si ferma al 10 per cento.

Sul piano finanziario, Kingspan si aspetta un debito netto di fine anno di circa 1,85 miliardi di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA compreso tra 1,5 e 1,6. Un livello influenzato soprattutto dalla recente intensificazione delle attività di fusione e acquisizione. Prosegue anche il programma di buyback da 650 milioni di euro, di cui 93 milioni già riacquistati.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato › CONTO DEMO GRATUITO › Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato › APRI DEMO LIVE › Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato › Prova Demo Gratuita › Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato › Conto di pratica › Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.