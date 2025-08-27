La scritta Kohl’s su uno schermo con alcune cifre
Le azioni di Kohl’s Corporation hanno registrato un’impennata del 15% nel pre-market di mercoledì, spinte da risultati trimestrali che hanno superato nettamente le previsioni degli analisti. Nonostante un contesto di consumo complesso e una flessione delle vendite, il rivenditore statunitense è riuscito a battere le stime grazie a una gestione più efficiente dei costi e a un miglioramento dei margini.

Nel secondo trimestre 2025, chiuso il 2 agosto, Kohl’s ha riportato un utile rettificato per azione (EPS) di 0,56 dollari, ben oltre le attese di 0,30 dollari. I ricavi sono scesi del 5,1% su base annua, attestandosi a 3,35 miliardi di dollari, leggermente sotto la stima di 3,37 miliardi, ma l’efficace politica di contenimento delle spese ha permesso di generare profitti superiori alle previsioni. Le vendite comparabili sono calate del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Gli investitori hanno accolto con entusiasmo il superamento delle attese e le nuove previsioni riviste al rialzo. L’azienda ha evidenziato un miglioramento di 28 punti base del margine lordo, che ora si attesta al 39,9%, e una riduzione delle scorte del 5% rispetto all’anno precedente, dimostrando una gestione più efficiente del magazzino.

Il CEO ad interim Michael Bender ha commentato:

“I risultati del secondo trimestre riflettono i progressi significativi raggiunti grazie alle nostre iniziative strategiche per il 2025. Siamo riusciti a rafforzare i margini, ridurre le scorte e ottimizzare le spese, ottenendo performance solide in un contesto sfidante”.

Kohl’s ha inoltre alzato le previsioni per l’intero 2025, stimando ora un utile rettificato per azione compreso tra 0,50 e 0,80 dollari, con un punto medio di 0,65 dollari, superiore alle stime precedenti. L’azienda prevede tuttavia che le vendite nette possano registrare un calo compreso tra il 5% e il 6% per l’anno, mentre le vendite comparabili dovrebbero scendere tra il 4% e il 5%.

Infine, il consiglio di amministrazione ha approvato un dividendo trimestrale di 0,125 dollari per azione, che verrà distribuito il 24 settembre agli azionisti registrati al 10 settembre.

Questo risultato rafforza la fiducia degli investitori nella strategia di Kohl’s e potrebbe segnare un punto di svolta per il titolo, che beneficia di una gestione più snella e di prospettive più solide rispetto ai mesi precedenti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

