Lufthansa ha annunciato i suoi nuovi obiettivi strategici in anticipo rispetto al Capital Markets Day, fissando traguardi ambiziosi per il prossimo decennio e conquistando l’attenzione dei mercati. Nelle prime ore di contrattazione, il titolo del gruppo tedesco ha registrato un incremento dell’1,8%, segnale di fiducia da parte degli investitori.

Margini più alti e obiettivi al 2030

La compagnia punta a raggiungere un margine operativo compreso tra l’8% e il 10% nel triennio 2028-2030, un miglioramento significativo rispetto al precedente target che si fermava sopra l’8%. Questo risultato, secondo il management, sarà ottenuto grazie a un mix di iniziative strutturali e tecnologiche: dalla ristrutturazione interna al rinnovo della flotta, dalla modernizzazione dei sistemi IT alla crescita del programma fedeltà.

Digitalizzazione e taglio dei costi

Lufthansa prevede di ridurre circa 4.000 posizioni amministrative entro il 2030, puntando su automazione, digitalizzazione e semplificazione dei processi. In parallelo, l’azienda si è posta l’obiettivo di incrementare del 50% l’adesione al programma fedeltà Miles & More, trasformandolo in uno dei pilastri della strategia commerciale del gruppo.

Una flotta più moderna ed efficiente

Il piano di crescita prevede l’ingresso di oltre 230 nuovi aeromobili entro il 2030, tra cui 100 destinati al lungo raggio. Questa scelta rafforza l’impegno della compagnia verso efficienza operativa, sostenibilità e competitività internazionale, con un focus particolare sul contenimento dei costi e sull’offerta di servizi premium ai passeggeri.

Solidità finanziaria e ritorno agli azionisti

Dal punto di vista finanziario, Lufthansa punta a mantenere un bilancio solido con rating investment-grade e una liquidità compresa tra 8 e 10 miliardi di euro. Confermata anche la politica di distribuzione dei dividendi, che resterà tra il 20% e il 40% dell’utile netto, a dimostrazione della volontà di garantire valore costante agli azionisti.

La reazione degli analisti

Gli analisti di UBS Global Research hanno giudicato positivamente i nuovi obiettivi, sottolineando come le stime superino le attese del mercato. La banca ha ribadito il giudizio “buy” sul titolo Lufthansa, valutandolo a 3,6 volte l’EV/EBITDA stimato per il 2026, un multiplo ritenuto ancora interessante.

Migliori Piattaforme di Trading

