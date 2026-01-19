Le azioni di M&C Saatchi hanno registrato un forte rialzo, guadagnando oltre il 6% nella giornata di lunedì, dopo che il gruppo pubblicitario ha confermato di aver centrato i propri obiettivi di profitto annuale grazie a una decisa politica di riduzione dei costi, capace di bilanciare il calo dei ricavi.
M&C Saatchi: profitti in linea grazie alla riduzione dei costi
Nonostante un contesto complesso per il settore e un rallentamento della domanda, la società con sede a Londra ha chiuso l’esercizio terminato nel 2025 con un utile operativo pari a 26 milioni di sterline. Un risultato ottenuto anche grazie a un programma di efficientamento che, solo nel secondo semestre, ha generato circa 8 milioni di sterline di risparmi.
Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona
Ricavi in calo nel 2025, ma nel range previsto
Sul fronte del fatturato, la performance è stata più debole: i ricavi netti sono scesi di circa il 7% nell’anno fiscale 2025. Tuttavia, escludendo la componente australiana, la contrazione si riduce a circa il 2,5%, un dato che risiportiamo in linea con la guidance rilasciata dalla stessa azienda nel mese di novembre.
Liquidità netta positiva e focus su operazioni strategiche
Un altro elemento che ha contribuito a sostenere la fiducia del mercato è la posizione finanziaria: M&C Saatchi ha mantenuto una liquidità netta di 13 milioni di sterline, condizione che, secondo il gruppo, permette di affrontare con maggiore flessibilità eventuali opportunità strategiche nei prossimi mesi e di portare avanti il programma di riacquisto di azioni già annunciato.
Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida
Il CEO: “Anno difficile, ma grande impegno del team”
Nel commento ufficiale, l’amministratore delegato Zaid Al-Qassab ha voluto sottolineare la resilienza dell’organizzazione in un momento macroeconomico complesso, ringraziando i dipendenti per l’impegno e la qualità del lavoro svolto per i clienti.
Nuovi contratti e clienti di rilievo nel secondo semestre
Nella seconda metà dell’anno, l’azienda ha inoltre rafforzato la pipeline commerciale grazie all’introduzione di team regionali dedicati alla crescita. Tra i progetti ottenuti spiccano attività legate alla sponsorizzazione della Premier League, due incarichi di strategia creativa per il governo britannico, un lancio importante per un cliente della grande distribuzione, oltre a nuove collaborazioni e iniziative sviluppate per realtà di primo livello come JP Morgan Chase e Ferrari.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Investimento minimo a partire da 1$
- Deposito minimo a partire da $50
- Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7
72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Migliori Piattaforme di Trading
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore
- N.1 in Italia
- Regime Fiscale Amministrato
- Buono Amazon fino a 15.000€
* Avviso di rischio *
CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.