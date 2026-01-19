M&C Saatchi - BorsaInside.com

Le azioni di M&C Saatchi hanno registrato un forte rialzo, guadagnando oltre il 6% nella giornata di lunedì, dopo che il gruppo pubblicitario ha confermato di aver centrato i propri obiettivi di profitto annuale grazie a una decisa politica di riduzione dei costi, capace di bilanciare il calo dei ricavi.

M&C Saatchi: profitti in linea grazie alla riduzione dei costi

Nonostante un contesto complesso per il settore e un rallentamento della domanda, la società con sede a Londra ha chiuso l’esercizio terminato nel 2025 con un utile operativo pari a 26 milioni di sterline. Un risultato ottenuto anche grazie a un programma di efficientamento che, solo nel secondo semestre, ha generato circa 8 milioni di sterline di risparmi.

Ricavi in calo nel 2025, ma nel range previsto

Sul fronte del fatturato, la performance è stata più debole: i ricavi netti sono scesi di circa il 7% nell’anno fiscale 2025. Tuttavia, escludendo la componente australiana, la contrazione si riduce a circa il 2,5%, un dato che risiportiamo in linea con la guidance rilasciata dalla stessa azienda nel mese di novembre.

Liquidità netta positiva e focus su operazioni strategiche

Un altro elemento che ha contribuito a sostenere la fiducia del mercato è la posizione finanziaria: M&C Saatchi ha mantenuto una liquidità netta di 13 milioni di sterline, condizione che, secondo il gruppo, permette di affrontare con maggiore flessibilità eventuali opportunità strategiche nei prossimi mesi e di portare avanti il programma di riacquisto di azioni già annunciato.

Il CEO: “Anno difficile, ma grande impegno del team”

Nel commento ufficiale, l’amministratore delegato Zaid Al-Qassab ha voluto sottolineare la resilienza dell’organizzazione in un momento macroeconomico complesso, ringraziando i dipendenti per l’impegno e la qualità del lavoro svolto per i clienti.

Nuovi contratti e clienti di rilievo nel secondo semestre

Nella seconda metà dell’anno, l’azienda ha inoltre rafforzato la pipeline commerciale grazie all’introduzione di team regionali dedicati alla crescita. Tra i progetti ottenuti spiccano attività legate alla sponsorizzazione della Premier League, due incarichi di strategia creativa per il governo britannico, un lancio importante per un cliente della grande distribuzione, oltre a nuove collaborazioni e iniziative sviluppate per realtà di primo livello come JP Morgan Chase e Ferrari.

