Barclays ha rivisto al ribasso la propria valutazione su Merck KGaA (ETR:MRCG), portando il rating da overweight a equal weight dopo i risultati sotto le attese del secondo trimestre e il nuovo aggiornamento delle linee guida per il 2025. Contestualmente, il target price è stato abbassato a 120 euro, con un taglio del 20% rispetto alla precedente valutazione di 150 euro.
La banca d’affari ha motivato la decisione applicando un maggiore sconto da conglomerato, passato dal 15% al 20%, riflettendo le nuove criticità che gravano sul gruppo.
Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida
I motivi del declassamento
Secondo Barclays, diversi elementi hanno contribuito a peggiorare le prospettive:
- Revisione al ribasso delle stime di vendita 2025, legata al rinvio della ripresa nel settore semiconduttori.
- Cessione della divisione Surface Solutions, che riduce il perimetro industriale del gruppo.
- Effetti negativi del cambio valutario, solo in parte bilanciati da margini più solidi nelle aree Life Sciences e Healthcare.
Sulla base di questi fattori, Barclays ha abbassato le previsioni di ricavi per il periodo 2025-2027 di circa il 2% all’anno e ridotto l’EBITDA atteso del 2-3%, incorporando il nuovo mix di business.
Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona
Le nuove stime su vendite e utili
Per il 2025, le vendite di Merck sono ora attese a 21,1 miliardi di euro, in linea con le guidance ufficiali ma sostanzialmente stabili rispetto al 2024. L’EBITDA stimato scende a 6 miliardi di euro, circa il 2% in meno rispetto alle precedenti valutazioni, mentre l’utile per azione (EPS) è stato rivisto da 8,56 a 8,25 euro.
I rischi a breve termine
Barclays ha inoltre elencato una serie di rischi che potrebbero influenzare negativamente il sentiment degli investitori:
- possibile arrivo anticipato dei generici per il farmaco Mavenclad sul mercato statunitense;
- maggiore pressione competitiva su Ogsiveo, con il potenziale ingresso di Varegacestat di Immunome;
- ritardo nella ripresa dei semiconduttori, settore cruciale per il gruppo;
- incertezza sulla crescita delle attività di Life Sciences;
- revisioni strategiche ancora in corso nelle divisioni principali.
A questi si aggiunge l’incognita sul futuro della governance: il contratto dell’amministratore delegato Belén Garijo scade nel 2026 e già si moltiplicano le speculazioni sulla sua successione.
Migliori Piattaforme di Trading
|Broker
|Rating
|Deposito minimo
|Caratteristiche
|Azioni
|
FP Markets
|100$
|
✓- 0.0 Spread in pip
|Conto demo gratuito
|
Dukascopy
|100$
|
✓- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
|Apri demo live
|
iFOREX
|100 USD
|
✓✔️ Oltre 750 CFD disponibili
|Demo 5000$
|
eToro
|50$
|
✓- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
|Prova demo gratuita
|
IQ Option
|50€
|
✓- Regulated CySEC License 247/14
|Conto di pratica
|
Fineco
|ZERO
|
✓- N.1 in Italia
|Scopri di più
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.
Outlook e posizione di Barclays
Secondo gli analisti, il declassamento riflette la scarsità di catalizzatori positivi in vista del Capital Markets Day del prossimo 16 ottobre e la mancanza di chiarezza sulle prospettive di crescita.
Pur riconoscendo che Merck venga ancora scambiata a una valutazione ritenuta “economica”, Barclays ritiene che il contesto attuale giustifichi una posizione più cauta e quindi un rating neutrale.
👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
- Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
- Fai trading 7 giorni su 7
Migliori Piattaforme di Trading
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.
Migliori Piattaforme di Trading
|Broker
|Rating
|Deposito minimo
|Caratteristiche
|Azioni
|
FP Markets
|100$
|
✓- 0.0 Spread in pip
|Conto demo gratuito
|
Dukascopy
|100$
|
✓- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
|Apri demo live
|
iFOREX
|100 USD
|
✓✔️ Oltre 750 CFD disponibili
|Demo 5000$
|
eToro
|50$
|
✓- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
|Prova demo gratuita
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.