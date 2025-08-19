Merck - BorsaInside.com

Barclays ha rivisto al ribasso la propria valutazione su Merck KGaA (ETR:MRCG), portando il rating da overweight a equal weight dopo i risultati sotto le attese del secondo trimestre e il nuovo aggiornamento delle linee guida per il 2025. Contestualmente, il target price è stato abbassato a 120 euro, con un taglio del 20% rispetto alla precedente valutazione di 150 euro.

La banca d’affari ha motivato la decisione applicando un maggiore sconto da conglomerato, passato dal 15% al 20%, riflettendo le nuove criticità che gravano sul gruppo.

I motivi del declassamento

Secondo Barclays, diversi elementi hanno contribuito a peggiorare le prospettive:

Revisione al ribasso delle stime di vendita 2025 , legata al rinvio della ripresa nel settore semiconduttori.

, legata al rinvio della ripresa nel settore semiconduttori. Cessione della divisione Surface Solutions , che riduce il perimetro industriale del gruppo.

, che riduce il perimetro industriale del gruppo. Effetti negativi del cambio valutario, solo in parte bilanciati da margini più solidi nelle aree Life Sciences e Healthcare.

Sulla base di questi fattori, Barclays ha abbassato le previsioni di ricavi per il periodo 2025-2027 di circa il 2% all’anno e ridotto l’EBITDA atteso del 2-3%, incorporando il nuovo mix di business.

Le nuove stime su vendite e utili

Per il 2025, le vendite di Merck sono ora attese a 21,1 miliardi di euro, in linea con le guidance ufficiali ma sostanzialmente stabili rispetto al 2024. L’EBITDA stimato scende a 6 miliardi di euro, circa il 2% in meno rispetto alle precedenti valutazioni, mentre l’utile per azione (EPS) è stato rivisto da 8,56 a 8,25 euro.

I rischi a breve termine

Barclays ha inoltre elencato una serie di rischi che potrebbero influenzare negativamente il sentiment degli investitori:

possibile arrivo anticipato dei generici per il farmaco Mavenclad sul mercato statunitense;

per il farmaco Mavenclad sul mercato statunitense; maggiore pressione competitiva su Ogsiveo , con il potenziale ingresso di Varegacestat di Immunome;

, con il potenziale ingresso di Varegacestat di Immunome; ritardo nella ripresa dei semiconduttori , settore cruciale per il gruppo;

, settore cruciale per il gruppo; incertezza sulla crescita delle attività di Life Sciences ;

; revisioni strategiche ancora in corso nelle divisioni principali.

A questi si aggiunge l’incognita sul futuro della governance: il contratto dell’amministratore delegato Belén Garijo scade nel 2026 e già si moltiplicano le speculazioni sulla sua successione.

Migliori Piattaforme di Trading

Outlook e posizione di Barclays

Secondo gli analisti, il declassamento riflette la scarsità di catalizzatori positivi in vista del Capital Markets Day del prossimo 16 ottobre e la mancanza di chiarezza sulle prospettive di crescita.

Pur riconoscendo che Merck venga ancora scambiata a una valutazione ritenuta “economica”, Barclays ritiene che il contesto attuale giustifichi una posizione più cauta e quindi un rating neutrale.

