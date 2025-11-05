Metro Bank - BorsaInside.com

Seduta brillante per Metro Bank, che a Londra mette a segno un balzo di oltre l’8% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025. Gli investitori hanno premiato una trimestrale che conferma la ripresa operativa dell’istituto e il rispetto delle guidance annuali, con segnali particolarmente positivi sul fronte della redditività e dell’espansione del credito.

Nel periodo luglio-settembre, la banca ha registrato un sensibile miglioramento sia dell’utile sottostante sia di quello riportato. La spinta arriva soprattutto dalla robusta crescita dei prestiti nei comparti strategici individuati dal management: corporate, commerciale, PMI e mutui specialistici. In questi segmenti, il valore complessivo degli impieghi è salito a 4,84 miliardi di sterline dai 4,33 miliardi dei primi sei mesi dell’anno, pari a un incremento annuo del 67%.

Guardando all’intero portafoglio, i prestiti netti totali sono cresciuti dell’1% rispetto al semestre precedente, raggiungendo 8,82 miliardi di sterline. I depositi dei clienti registrano invece una lieve contrazione dell’1%, attestandosi a 13,21 miliardi di sterline. Di conseguenza, il rapporto prestiti/depositi sale al 67%, in netto miglioramento rispetto al 60% di un anno fa, segnale di una più efficiente allocazione del capitale.

Sul fronte della redditività, Metro Bank comunica un margine di interesse netto del 3,03%, già all’interno del range obiettivo fissato tra il 3 e il 3,25% per l’intero 2025. A conferma della competitività commerciale, il costo dei depositi rimane tra i più bassi del settore britannico, fermo a 95 punti base. L’istituto sottolinea inoltre di aver continuato a ridurre l’eccesso di liquidità, in un’ottica di efficientamento della struttura di finanziamento.

Il totale degli attivi segna una lieve flessione trimestrale (16,25 miliardi di sterline, -1% rispetto al semestre), dato che riflette la strategia di ottimizzazione del bilancio. Rispetto a un anno fa, il perimetro patrimoniale resta comunque più snello, coerentemente con l’obiettivo di focalizzazione sul business più redditizio.

A commentare i numeri è l’amministratore delegato Daniel Frumkin, che evidenzia come la banca stia proseguendo nel percorso di rilancio: secondo il CEO, la performance del trimestre dimostra l’efficacia del piano strategico, basato sull’ampliamento del credito nei segmenti chiave e su una disciplina rigorosa sui costi. Frumkin sottolinea inoltre la presenza di una pipeline molto solida: nel trimestre, i crediti già approvati nei segmenti corporate, commerciale e PMI hanno raggiunto 750 milioni di sterline, garantendo visibilità e slancio anche per l’ultima parte dell’anno.

Un altro elemento centrale riguarda il quadro regolamentare. Metro Bank prevede di essere classificata come “transfer firm” a partire dal 1° gennaio 2026 sotto le nuove norme della Bank of England. Ciò eliminerebbe l’obbligo dei requisiti MREL, liberando risorse e semplificando la struttura patrimoniale.

Per quanto riguarda la qualità del credito, la banca ribadisce che i prestiti rimangono ben garantiti e adeguatamente coperti da accantonamenti, confermando un profilo di rischio prudenziale.

Il messaggio che arriva dal management è chiaro: Metro Bank ritiene di operare oggi da una posizione di forza, sostenuta da una crescita credibile e da fondamentali in miglioramento. Un quadro che, almeno per ora, ha convinto anche la Borsa.

