Metso - BorsaInside.com

Le azioni Metso (HE:METSO) hanno registrato un rialzo di oltre il 2% mercoledì, spinte dall’inserimento nella Positive Catalyst Watch di J.P. Morgan. La decisione del broker arriva in vista del Capital Markets Day dell’azienda, previsto per il 2 ottobre 2025, un appuntamento che si preannuncia strategico per definire i piani futuri del gruppo.

Secondo gli analisti di J.P. Morgan, la scelta è motivata da diversi fattori: il miglioramento della redditività, una posizione favorevole nei mercati delle materie prime e le novità strategiche che saranno illustrate dalla nuova leadership. L’evento sarà infatti il primo a essere guidato dal nuovo CEO di Metso e dal nuovo CFO in arrivo, con l’obiettivo di delineare un percorso di crescita più chiaro e ambizioso.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Obiettivo: margini più alti e spinta sull’aftermarket

Il broker prevede che Metso presenterà un piano per portare il margine EBITA rettificato della divisione Minerals al 20%, in crescita rispetto al 17,5% registrato nel 2024. Si tratterebbe di un proseguimento del trend positivo iniziato dopo la fusione con Outotec nel 2021, quando la redditività complessiva era al 12,9%. Da allora, il gruppo ha raggiunto il 16,5% nel 2024, con un incremento di circa 400 punti base per la divisione Minerals e 300 punti base per la divisione Aggregates.

Secondo le stime di consenso, il margine EBITA rettificato di Minerals potrebbe arrivare al 18,6% entro il 2027, ma J.P. Morgan si mostra ancora più ottimista, puntando a un 18,9%. Una parte significativa di questo risultato passerà dall’incremento della quota aftermarket della divisione Minerals, che potrebbe raggiungere circa il 70% rispetto all’attuale intervallo tra il 60% e il 68%.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

L’esposizione alle materie prime spinge Metso

Un altro punto di forza evidenziato dagli analisti è il portafoglio materie prime di Metso. Il rame rappresenta oltre il 40% delle vendite e rimane un mercato particolarmente favorevole, sostenuto dalle tendenze globali di elettrificazione e dalla crescente domanda legata alle infrastrutture rinnovabili. L’oro è diventato la seconda esposizione più rilevante, grazie a un aumento delle commesse da parte dei minatori di medie dimensioni, incentivati da prezzi spot elevati.

L’esposizione al litio e al minerale di ferro è invece più contenuta: il primo soffre di mercati incerti, mentre il secondo rimane fortemente legato alla domanda di acciaio.

Aggregates in ripresa e prospettive per Nord America ed Europa

La divisione Aggregates ha vissuto una fase difficile, con solo quattro trimestri di crescita positiva dall’inizio del 2022. Tuttavia, J.P. Morgan ritiene che le prospettive a breve termine siano migliorate:

In Nord America , i rivenditori hanno ricominciato a ricostituire le scorte e la domanda potrebbe ricevere ulteriore spinta dai grandi progetti infrastrutturali in programma.

, i rivenditori hanno ricominciato a e la domanda potrebbe ricevere ulteriore spinta dai in programma. In Europa, il sentiment sta migliorando grazie agli stimoli fiscali in Germania, mentre un eventuale cessate il fuoco in Ucraina potrebbe aprire nuove opportunità legate alla ricostruzione.

Metso detiene una posizione di leadership sia nel mercato nordamericano sia in quello europeo, elementi che rafforzano le prospettive di crescita nei prossimi anni.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Target price confermato e valutazione attraente

J.P. Morgan ha confermato il rating “overweight” sul titolo e il target price a 12,50 € per dicembre 2026, basato su una valutazione pari a 10,5 volte il rapporto EV/EBITA 2026. Con un prezzo di chiusura a 10,94 € martedì, gli analisti ritengono che le azioni Metso siano attraenti sia rispetto alla propria storia sia confrontandole con i principali concorrenti.

Inoltre, Metso viene considerata uno dei modi più economici per ottenere esposizione alla ripresa del settore minerario, un segmento che potrebbe beneficiare di dinamiche favorevoli nel medio-lungo termine.

Rischi e prossime tappe

Gli analisti segnalano comunque alcuni rischi potenziali, come eventuali ritardi nella ripresa del comparto minerario, che potrebbero frenare la domanda di nuove attrezzature, e l’assenza di un CFO permanente, elemento che potrebbe generare incertezza gestionale.

Nonostante ciò, il Capital Markets Day del 2 ottobre 2025 sarà un momento cruciale: Metso presenterà le proprie strategie su allocazione del capitale, miglioramento della redditività e piani di crescita, delineando un percorso chiaro per la prossima fase di sviluppo del gruppo.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it