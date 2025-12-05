Mony - BorsaInside.com

La seduta di venerdì è stata pesante per MONY Group PLC, con il titolo in calo di circa il 3% alla Borsa di Londra. A scatenare le vendite è stato il declassamento di Morgan Stanley, che ha abbassato il giudizio da Overweight a Equal-weight a causa dei potenziali effetti dell’intelligenza artificiale agentica sui comparatori online.

Secondo la banca americana, il mercato sta iniziando a chiedersi che ruolo potranno avere i siti di comparazione prezzi in un contesto in cui gli assistenti IA potranno eseguire ricerche e acquisti autonomamente, riducendo la necessità per gli utenti di consultare portali come quelli operati da MONY. Nonostante Morgan Stanley abbia confermato un target price di 220 pence (pari a un margine teorico di rialzo del 15%), gli analisti sottolineano come mancano catalizzatori di breve periodo in grado di rilanciare il titolo.

Gli analisti istituzionali hanno spiegato che l’incertezza legata alla trasformazione tecnologica potrebbe accompagnare MONY ancora per mesi, tanto da spingere Morgan Stanley a tagliare le stime sugli utili 2026 e 2027 rispettivamente del 4% e del 5%. Il motivo? Costi di marketing online in aumento e probabili maggiori investimenti interni sull’IA.

Il sentiment degli investitori è evidente anche nei numeri: il rapporto prezzo-utili è sceso a 10 volte, il livello più basso dal 2008. Un segnale che riflette i dubbi sulla capacità di lungo termine dei comparatori di restare centrali in un mondo dove gli assistenti digitali possono sostituirne le funzioni.

Nonostante ciò, MONY continua a sottolineare le opportunità offerte dell’intelligenza artificiale. Il gruppo, secondo operatore nel Regno Unito nel settore della comparazione prezzi, evidenzia risultati tangibili: oltre il 60% dei contatti con i clienti è già gestito da sistemi IA, migliorando efficienza operativa e attività di marketing. La società sostiene che l’IA potrà portare ulteriori personalizzazioni, automazioni e risparmi.

Morgan Stanley riconosce anche elementi positivi: tra il 2021 e il 2023 i ricavi di MONY hanno superato la media del settore. Tuttavia, la competizione si sta rafforzando, soprattutto nel comparto assicurativo – che rappresenta circa la metà delle entrate complessive – dove l’aumento dei costi pay-per-click intacca la redditività.

Guardando avanti, la banca si attende comunque una crescita: gli utili per azione dovrebbero aumentare con un CAGR dell’8% tra il 2025 e il 2028. Ma l’espansione dei margini sarà più contenuta rispetto alle previsioni iniziali, proprio a causa dei maggiori costi e delle incertezze tecnologiche.

