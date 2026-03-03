Naturgy - BorsaInside.com

Le azioni di Naturgy hanno registrato un brusco arretramento in Borsa, scivolando di oltre il 6% in una sola seduta, dopo la notizia che BlackRock ha completato l’uscita totale dal capitale della utility spagnola. Il movimento ha portato il titolo tra i peggiori del settore in Europa, complice l’impatto immediato di una maxi-vendita che ha aumentato rapidamente l’offerta di azioni sul mercato.

BlackRock vende l’11,4%: collocamento lampo e sconto sul prezzo

L’operazione è avvenuta tramite un collocamento accelerato (accelerated bookbuilding), una formula usata quando un grande investitore intende liquidare una partecipazione in tempi molto brevi. In questo caso sono finite sul mercato 110,8 milioni di azioni a 25,20 euro ciascuna, con uno sconto del 5,6% rispetto alla chiusura precedente. Il controvalore complessivo è stato di circa 2,79 miliardi di euro, secondo la comunicazione all’autorità di vigilanza spagnola CNMV.

La reazione del titolo è coerente con la dinamica tipica di queste operazioni: per attirare rapidamente acquirenti istituzionali, il prezzo viene fissato sotto i livelli di Borsa. Risultato: nel breve periodo aumenta la pressione ribassista, soprattutto su titoli con flottante significativo.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Un investimento “ereditato” e poi liquidato

L’uscita di BlackRock chiude un capitolo iniziato anni fa. La partecipazione in Naturgy era infatti riconducibile a Global Infrastructure Partners (GIP), entrata nel capitale della società nel 2016. BlackRock ha “ereditato” quella quota nel 2024, con l’acquisizione di GIP, avviando poi la dismissione.

Non è stata una vendita improvvisa: a dicembre era già stata ceduta una tranche di circa 7%, per un valore nell’ordine di 1,7 miliardi di euro, anche in quel caso con uno sconto rispetto ai prezzi di mercato. La transazione più recente completa quindi l’uscita dall’investimento.

Com’è composto ora l’azionariato di Naturgy

Dopo la dismissione, l’assetto azionario si consolida attorno ai soci di riferimento e ad alcuni investitori istituzionali. In sintesi:

Criteria : 26%

: 26% IFM : 15,5%

: 15,5% CVC : 13,8%

: 13,8% Alba : 5%

: 5% Sonatrach : 4,1%

: 4,1% Flottante: circa 23%

Questi equilibri sono un elemento osservato da vicino dal mercato, perché incidono sia sulla stabilità della governance sia sulla liquidità del titolo.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Cosa dicono gli analisti: attenzione al rischio “overhang”

Il tema dell’eccesso di offerta potenziale (il cosiddetto overhang) era già sul radar degli analisti dopo la prima vendita di dicembre. Bernstein, che assegna a Naturgy un giudizio “market-perform” con target price 26,76 euro, aveva evidenziato proprio il rischio legato a ulteriori collocamenti. UBS mantiene un rating “neutral” con obiettivo 27,30 euro, osservando che l’operazione segna l’uscita completa dal precedente investimento decennale.

Perché questa notizia conta per chi segue il titolo

La vendita totale di un azionista rilevante tende a creare volatilità nel breve periodo, ma può anche essere letta come un passaggio “pulito” per il mercato: una volta assorbita la nuova offerta, l’attenzione torna ai fondamentali e alle prospettive industriali.

In particolare, nei prossimi giorni gli investitori continueranno a monitorare due aspetti chiave:

la capacità del mercato di digerire il pacchetto collocato senza ulteriori pressioni sui prezzi; le indicazioni della società su strategia, investimenti e crescita, in un contesto in cui il settore utility resta sotto i riflettori per transizione energetica e stabilità dei dividendi.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com