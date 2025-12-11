Naturgy - BorsaInside.com

Il titolo Naturgy ha vissuto una seduta particolarmente pesante, con un ribasso superiore al 5%, dopo che BlackRock ha deciso di alleggerire in modo significativo la propria presenza nel gruppo energetico spagnolo tramite un collocamento accelerato rivolto agli investitori istituzionali.

Secondo le informazioni diffuse sul mercato, il gigante americano della gestione patrimoniale ha messo in vendita una quota pari a circa 7,1% del capitale, ovvero quasi 69 milioni di azioni, incassando un controvalore di circa 1,7 miliardi di euro. Il pacchetto è stato ceduto a un prezzo di 24,75 euro per azione, valore che incorpora uno sconto di oltre 5% rispetto alla chiusura precedente in Borsa.

Con questa mossa, la presenza di BlackRock nel capitale di Naturgy scende intorno all’11,4%, facendone il quarto azionista del gruppo. Restano invece più pesanti le posizioni degli altri soci di riferimento, tra cui CriteriaCaixa, CVC e IFM, che ora detengono quote proporzionalmente maggiori rispetto a quella del colosso americano.

L’operazione ha anche un impatto diretto sulla struttura del capitale di Naturgy: il flottante supera infatti la soglia del 25%, un elemento che – secondo diversi analisti – potrebbe favorire una maggiore liquidità sul titolo e riaprire la strada alla possibile reintegrazione in alcuni indici azionari da cui il gruppo era rimasto escluso.

Il mercato, tuttavia, ha reagito con forte prudenza, interpretando la mossa di BlackRock come un segnale di ridimensionamento dell’esposizione in una fase particolarmente delicata per il settore energetico europeo.

