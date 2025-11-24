Nemetschek - BorsaInside.com

Nemetschek SE attira l’attenzione degli analisti: Jefferies avvia la copertura con giudizio Buy e vede ampi margini di crescita. La banca d’investimento individua nel settore della digitalizzazione edilizia uno dei motori principali del potenziale dell’azienda tedesca, specializzata in software per architettura, ingegneria, costruzioni e gestione operativa (AECO).

Secondo Jefferies, Nemetschek è ben posizionata in un mercato ancora poco digitalizzato, ma destinato a espandersi rapidamente. Solo il 2,7% dei ricavi del settore costruzioni viene destinato alla spesa IT, un valore che è meno della metà della media generale e molto distante dai livelli di comparti come tecnologia e telecomunicazioni, dove la quota supera il 9%.

Questo squilibrio rappresenta un’enorme opportunità: anche piccoli miglioramenti in efficienza, ottenuti grazie a soluzioni software, possono aumentare significativamente la redditività di un settore che oggi viaggia su margini operativi medi di appena circa il 6%, contro una media di mercato vicina al 17%.

In questo contesto, Nemetschek si distingue per la sua esposizione strategica al software AECO, un mercato globale che vale circa 30 miliardi di dollari ed è previsto crescere del 10% annuo fino al 2029. Ancora più dinamico il segmento Construct, quello maggiormente presidiato dall’azienda, che dovrebbe avanzare a un ritmo annuale del 12%.

Il vero catalizzatore per Nemetschek resta però Bluebeam, la piattaforma digitale dedicata alla marcatura e gestione dei documenti di costruzione. Acquisita nel 2014 per 100 milioni di dollari, oggi rappresenta il 27% delle vendite del gruppo ed è diventata il software più utilizzato dall’azienda, con oltre 3 milioni di professionisti in 160 paesi, contro i 650.000 utenti registrati al momento dell’acquisizione.

Una crescita annualizzata degli utenti vicina al 17% che testimonia la forza del prodotto. Jefferies stima che il solo Bluebeam abbia generato nel 2024 circa 275 milioni di euro di ricavi, con una crescita media di circa il 30% l’anno. E la sua penetrazione presso i grandi appaltatori statunitensi è ferma al 40%, lasciando diversi anni di potenziale sviluppo commerciale.

Il gruppo ha rafforzato ulteriormente la propria posizione con l’acquisizione, nel luglio 2024, di GoCanvas, specializzata in soluzioni cloud per i cantieri e la gestione dei processi operativi, con 67 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali nel 2023. Questa operazione rafforza la presenza nel segmento a più alto tasso di crescita e amplia il portafoglio di soluzioni digitali per il settore edile.

Nemetschek continua a confermare la solidità del proprio modello: nei primi nove mesi del 2025 ha registrato una crescita organica del 20%, superando le attese di mercato, che si fermavano tra il 16 e il 18%. L’azienda detiene circa il 4% del mercato complessivo del software AECO, ma raggiunge l’11% nell’architettura e il 7% nella gestione dei dati. I margini EBIT rettificati nel 2024 si sono attestati al 27,2%, a conferma di una struttura efficiente e redditizia.

Jefferies stima un ulteriore incremento dei ricavi nei prossimi anni:

1,18 miliardi di euro nel 2025,

1,34 miliardi nel 2026,

1,52 miliardi nel 2027.

Nonostante questo forte profilo di crescita, Nemetschek viene ancora scambiata con uno sconto del 25% rispetto ai principali concorrenti globali, pur offrendo uno dei percorsi espansivi più interessanti del settore. L’azienda, sull’anno fiscale 2027, tratta a un rendimento del flusso di cassa libero del 4,1%, contro il 2,6% medio dei peer internazionali. Secondo Jefferies, questa valutazione sottostima il potenziale di crescita futura e giustifica un target price di 110 euro per azione, pari a un rialzo potenziale del 24% rispetto alle quotazioni attuali.

In un comparto in piena trasformazione digitale, Nemetschek si presenta quindi come una delle realtà più promettenti nel panorama europeo del software B2B, con prodotti leader, margini solidi e forti prospettive di espansione globale.

