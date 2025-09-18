Neste - BorsaInside.com

Goldman Sachs ha abbassato la valutazione di Neste Oyj, colosso finlandese dei carburanti rinnovabili, passando da “buy” a “neutral”, nonostante il titolo abbia registrato una crescita impressionante negli ultimi mesi. Dall’inizio del 2025 le azioni hanno guadagnato il 38%, mentre rispetto ai minimi toccati ad aprile l’aumento è stato addirittura del 140%, portando la capitalizzazione a circa 21 miliardi di dollari.

Valutazione e motivazioni del declassamento

Gli analisti hanno spiegato che i fattori che in passato sostenevano la visione rialzista – come la contrazione del mercato del diesel rinnovabile e del carburante sostenibile per l’aviazione – si sono ormai concretizzati. Di conseguenza, lo spazio per ulteriori rialzi immediati appare ridotto.

Secondo Goldman, il valore di sostituzione degli asset è stimato a 18,8 miliardi di dollari: ciò significa che Neste scambia con un premio di circa il 10% rispetto a questo parametro. La banca ha mantenuto invariato l’obiettivo di prezzo a 12 mesi a 17 euro, livello leggermente inferiore rispetto al prezzo di chiusura del 16 settembre (17,28 euro), il che implica un potenziale ribasso dell’1,6%.

Prospettive sui margini e revisione delle stime

Per il terzo trimestre 2025 Goldman Sachs prevede un margine medio di 440 dollari per tonnellata, leggermente superiore al consenso di mercato. Tuttavia, i costi extra legati alla manutenzione programmata degli impianti di Rotterdam e Singapore dovrebbero pesare sul quarto trimestre, con margini stimati a 420 dollari/t, in calo rispetto ai tre mesi precedenti.

Le stime sull’EBITDA sono state aggiornate:

+3% per il 2025, con attese a 1,39 miliardi di euro

per il 2025, con attese a -6% per il 2026

per il 2026 -3% per il 2027, nonostante una crescita attesa fino a 2,50 miliardi di euro

Il broker sottolinea comunque di restare sopra le attese di consenso a lungo termine, prevedendo margini medi di vendita sui rinnovabili di 530 dollari/t nel 2026, sostenuti sia dalla domanda europea che dalle politiche statunitensi.

Crescita attesa e ritorno agli azionisti

Le previsioni parlano di un utile netto in salita da 278 milioni di euro nel 2025 a oltre 1,15 miliardi di euro nel 2027, con l’utile per azione in crescita da 0,36 a 1,50 euro nello stesso arco di tempo. Anche il dividendo dovrebbe rafforzarsi, passando dal 2,3% di rendimento nel 2025 al 3,6% entro il 2027, mentre il rapporto debito netto/EBITDA è atteso in calo da 3,1x a 1,2x.

Visione di lungo periodo

Nonostante il declassamento, Goldman Sachs mantiene una prospettiva positiva sul medio termine. L’espansione dell’impianto di Rotterdam, prevista entro il 2027, dovrebbe incrementare i volumi produttivi e ridurre le spese in conto capitale, portando il rendimento del flusso di cassa libero (FCF) dal 5% nel 2026 al 10% nel 2027.

In sintesi, Neste rimane una realtà solida e in crescita nel settore dei carburanti sostenibili, ma il forte rally delle azioni limita i margini di guadagno nel breve periodo. Per gli investitori di lungo corso, invece, la traiettoria resta interessante grazie all’espansione industriale e a una domanda globale destinata a consolidarsi.

