Il titolo Nexans SA (EPA:NEXS) ha registrato un brusco tonfo dell’8,4% alla Borsa di Parigi, dopo l’annuncio inatteso del cambio alla guida dell’azienda. Il produttore francese di cavi ha comunicato che Julien Hueber prenderà immediatamente il posto di Christopher Guérin come nuovo Amministratore Delegato, mettendo fine a un mandato durato sette anni.

Secondo quanto riportato dalla società, la decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione per “dare nuovo impulso alla crescita e ottimizzare le performance operative”, in linea con la roadmap strategica delineata durante l’ultimo Capital Market Day. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita in merito alla separazione da Guérin, che ha guidato Nexans durante un periodo di forte trasformazione e di focalizzazione sull’elettrificazione sostenibile.

Il nuovo CEO Julien Hueber, 55 anni, è un volto noto all’interno del gruppo: attualmente ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo di PWR Grid & Connect Europe, una divisione dal valore di 2,6 miliardi di euro con 23 stabilimenti produttivi in tutto il continente. Entrato in Nexans oltre 23 anni fa, Hueber è membro del Comitato Esecutivo dal 2018 e vanta una lunga esperienza nella supply chain e nella gestione dei mercati dell’Asia-Pacifico.

“Julien ha dimostrato negli anni una leadership straordinaria e una profonda conoscenza del nostro modello di business e della cultura aziendale”, ha dichiarato Jean Mouton, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel comunicato ufficiale.

Il board ha inoltre ringraziato Christopher Guérin per il suo contributo alla trasformazione di Nexans, riconoscendogli il merito di aver posizionato l’azienda come un riferimento globale nell’elettrificazione sostenibile. Guérin collaborerà con Hueber per garantire una transizione senza intoppi fino al 31 ottobre 2025.

Il mercato, tuttavia, ha reagito con preoccupazione alla notizia, temendo possibili ripercussioni strategiche e operative nel breve termine. Dopo anni di stabilità sotto la guida di Guérin, il cambio improvviso di leadership ha generato incertezza tra gli investitori, spingendo il titolo verso il basso e aumentando la volatilità nelle prime ore di contrattazione.

In un settore in piena evoluzione, dove la domanda di soluzioni per l’energia elettrica e la transizione verde è in costante crescita, gli analisti seguiranno con attenzione le prossime mosse di Hueber, chiamato a rafforzare la competitività di Nexans e a rassicurare il mercato sulla continuità della strategia aziendale.

