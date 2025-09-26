Un grafico a candele con una freccia verde verso l'alto
Noba Bank - BorsaInside.com
L’ingresso di NOBA Bank sul mercato azionario di Stoccolma ha registrato un’accoglienza travolgente: nella giornata inaugurale di contrattazioni il titolo è schizzato di quasi il 30%, portando la valutazione complessiva dell’istituto a circa 45 miliardi di corone svedesi (pari a 4,76 miliardi di dollari).

L’operazione segna un nuovo passo per il settore bancario digitale in Scandinavia. NOBA, sostenuta dal fondo di private equity Nordic Capital e dall’assicuratore finlandese Sampo, è infatti la seconda realtà finanziaria di rilievo a scegliere la quotazione in Borsa nel 2025, dopo la recente IPO di Klarna a New York.

Prezzo sopra le attese e domanda elevata

Al momento dell’apertura, le azioni NOBA venivano scambiate a 90,47 corone svedesi, ben al di sopra del prezzo di collocamento fissato a 70 corone. I bookrunner avevano già segnalato nei giorni precedenti una domanda superiore alle aspettative, con un’offerta più volte coperta dagli investitori istituzionali.

Secondo gli analisti, la partenza sprint del titolo rappresenta un segnale incoraggiante per il mercato delle IPO in Europa, soprattutto in vista di altre operazioni imminenti come la quotazione da 3,1 miliardi di euro del gruppo di sicurezza Verisure, annunciata di recente.

Il contesto di mercato e le prospettive

Per Robert Oldstrand, equity strategist di Swedbank AB, il successo iniziale di NOBA beneficia di due fattori principali: le buone performance delle banche specializzate già quotate e un generale miglioramento del clima di fiducia sui mercati. Con prospettive positive per i prossimi mesi, Stoccolma si conferma una delle piazze più dinamiche d’Europa per nuove quotazioni.

Le attività di NOBA in Europa

NOBA non è un semplice player locale: il gruppo controlla brand noti come Nordax Bank, Bank Norwegian e Svensk Hypotekspension, operando in tutta l’area nordica. A livello europeo, la società offre carte di credito in Germania e prodotti di deposito in diversi mercati, tra cui Spagna, Paesi Bassi e Irlanda, ampliando così la propria portata oltre i confini scandinavi.

Il debutto record di NOBA a Stoccolma conferma come il settore bancario digitale stia attirando sempre più capitali, rafforzando la fiducia degli investitori verso istituti in grado di unire tecnologia, innovazione e solidità finanziaria.

