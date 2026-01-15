Nokia - BorsaInside.com

Morgan Stanley ha rivisto al rialzo il giudizio su Nokia Oyj, portandolo da equal-weight a overweight e alzando il target price a 6,50 euro dai precedenti 4,20 euro. La decisione, formalizzata in una nota diffusa giovedì, ha avuto un impatto immediato sul titolo, sostenuto dalla crescente esposizione dell’azienda alla domanda infrastrutturale legata ai data center e all’intelligenza artificiale.

Oltre all’upgrade, il titolo è entrato nella Top Pick list della banca d’affari. Secondo gli analisti, il cambio di passo è il risultato di anni di ristrutturazione e razionalizzazione del portafoglio, che hanno reso Nokia più efficiente e maggiormente orientata verso l’infrastruttura di rete necessaria alla costruzione dei moderni data center.

Effetto Infinera e nuovo mix dei ricavi

Un ruolo chiave nel nuovo profilo di crescita è stato attribuito all’acquisizione di Infinera, completata a febbraio 2025. Dopo l’operazione, il mix dei ricavi di Nokia è cambiato in modo sensibile: le attività IA e Cloud rappresentano ora circa il 6% del fatturato di gruppo, con un incremento medio di un punto percentuale a trimestre.

Morgan Stanley sottolinea come il mercato indirizzabile di queste attività stia crescendo a ritmi superiori al 15% annuo, sostenuto dall’espansione degli investimenti degli hyperscaler. Un dato emblematico evidenziato dagli analisti è che questi colossi investono in un solo trimestre più di quanto i principali operatori telecom investano in un intero anno.

Reti ottiche al centro della crescita

Il vero motore dell’upgrade resta la forte domanda di reti ottiche. L’unità optical networking di Nokia beneficia direttamente dell’espansione dei data center, fornendo connettività sia tra i data center sia al loro interno. I numeri confermano lo slancio: ordini di reti ottiche in crescita di oltre il 40% anno su anno, mentre gli ordini di switching per data center hanno registrato un balzo superiore al 150%.

Per Morgan Stanley, questa dinamica non solo sostiene la crescita dei ricavi nel breve periodo, ma rafforza le prospettive di espansione nel medio e lungo termine.

Utili attesi più solidi delle stime di consenso

La promozione riflette anche una valutazione più ottimistica sugli utili futuri. La banca ritiene che le prospettive di redditività siano migliori di quanto incorporato nelle stime di consenso, con una previsione di EBIT 2028 superiore di oltre il 10% rispetto alle aspettative del mercato.

Pur riconoscendo che le entrate da IA e Cloud restano una quota ancora contenuta del totale, il report sottolinea come la loro crescita sia direttamente alimentata dal boom globale della costruzione di data center.

Valutazione ancora interessante e segnali di stabilizzazione

Dal punto di vista valutativo, Morgan Stanley osserva che Nokia tratta a multipli in linea con le medie storiche, intorno a 9 volte l’EBIT, livelli che non riflettono pienamente la maggiore esposizione dell’azienda alla domanda di rete legata all’IA.

Infine, emergono segnali di stabilizzazione anche in altre aree del business. I ricavi delle reti mobili potrebbero trovare un equilibrio man mano che si esaurisce l’impatto della perdita di oltre 500 milioni di euro l’anno legata a AT&T. Allo stesso tempo, la banca intravede una ripresa nei servizi cloud e di rete, favorita dalla ristrutturazione dei costi e da una domanda più solida per il 5G standalone.

