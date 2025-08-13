Nordic Semiconductor - BorsaInside.com

Nordic Semiconductor (OL:NOD) ha aperto la seduta di mercoledì in forte rialzo, con un guadagno di oltre il 10% nelle prime contrattazioni europee, spinta da risultati trimestrali superiori alle previsioni e da una guidance ottimistica per i prossimi mesi.

L’azienda norvegese, specializzata nella produzione di semiconduttori fabless, ha chiuso il secondo trimestre 2025 con ricavi pari a 164 milioni di dollari, in netto aumento rispetto ai 127,95 milioni registrati nello stesso periodo del 2024 e ben al di sopra delle stime di consenso fissate a 154,6 milioni.

Il principale motore di crescita è stato il segmento Consumer, che ha messo a segno un incremento del 14% rispetto al trimestre precedente. I comparti Industrial e Healthcare hanno invece mantenuto un andamento stabile, senza variazioni significative.

Dal punto di vista della redditività, il margine lordo ha raggiunto il 50,7%, leggermente superiore al 50% previsto dagli analisti e in aumento di 120 punti base rispetto al Q1 2025. L’EBIT margin è salito al 7,0%, più del doppio rispetto al consenso, fermo al 3,1%.

Per il terzo trimestre 2025, Nordic Semiconductor prevede ricavi compresi tra 165 e 185 milioni di dollari, con una stima mediana superiore di circa il 7% rispetto alle previsioni di mercato pre-annuncio. La società attribuisce questa crescita a una graduale ripresa della domanda sia da parte dei grandi clienti strategici sia della clientela minore. Il margine lordo atteso per il periodo dovrebbe mantenersi intorno al 50%, in linea con le attese.

Nonostante la solidità dei risultati, alcuni analisti mantengono un approccio prudente. Om Bakhda di Jefferies ha ribadito il rating Underperform, esprimendo dubbi sulla sostenibilità di un tasso di crescita del 20% oltre il 2025.

Più ottimista la view di Morgan Stanley, che prevede una performance azionaria sopra la media del settore di qualche punto percentuale, sottolineando che la prossima conference call si concentrerà soprattutto sullo stato di salute della catena distributiva e sulle prospettive nei segmenti Industrial e Healthcare.

