Le azioni di Norsk Hydro ASA hanno iniziato la settimana in territorio negativo dopo che due importanti società di analisi, RBC Capital Markets e Kepler Cheuvreux, hanno rivisto le loro valutazioni sul gruppo. Le revisioni riflettono una crescente preoccupazione per la debolezza delle attività downstream, in particolare nel segmento delle estrusioni, che sta rallentando la traiettoria di ripresa dell’azienda nonostante un contesto favorevole per i prezzi dell’alluminio.

Il calo del titolo arriva in un momento delicato: da un lato, i mercati delle materie prime restano solidi; dall’altro, la redditività operativa nelle fasi finali della catena produttiva continua a deludere le aspettative degli analisti.

Il downgrade di RBC segnala un rallentamento strutturale nelle attività di estrusione

Il fattore più rilevante che ha influenzato il sentiment degli investitori è stato il downgrade emesso da RBC Capital Markets, che ha ridotto la raccomandazione sul titolo da “outperform” a “sector perform”, segnalando una minore fiducia nel potenziale di sovraperformance rispetto al settore.

Contestualmente, il target price è stato abbassato da 82 a 80 corone norvegesi, una revisione che riflette un deterioramento delle prospettive operative nel segmento estrusioni, in particolare in Europa.

Secondo RBC, la divisione ha registrato un ulteriore trimestre con EBITDA negativo, accompagnato da un calo dei margini su base annua. Questo scenario ha costretto gli analisti a rivedere al ribasso le previsioni di recupero, che ora si prevede sarà più lento e graduale rispetto alle attese iniziali.

Le principali revisioni apportate includono:

• Riduzione del 7% dell’EBITDA rettificato previsto per il segmento estrusione tra il 2026 e il 2028

• Taglio dell’11% del valore patrimoniale netto della divisione estrusioni

• Revisione al ribasso del 5% degli utili per azione attesi

• Riduzione del 10% delle stime sul flusso di cassa libero

• Abbassamento complessivo del 4% del valore patrimoniale netto dell’azienda

Queste modifiche riflettono una combinazione di fattori negativi che stanno comprimendo la redditività operativa.

Costi elevati, carenza di rottami e pressione sui margini frenano la crescita

Uno dei problemi principali evidenziati dagli analisti riguarda il contesto operativo sempre più complesso per la divisione downstream. In particolare, RBC ha individuato tre elementi critici che stanno limitando la ripresa:

• Disponibilità ridotta di rottami di alluminio, essenziali per la produzione efficiente

• Spread negativi tra billette e lingotti, che comprimono i margini industriali

• Aumento dei costi energetici e delle materie prime, soprattutto dell’allumina

Questi fattori stanno creando una pressione strutturale sulla redditività, rendendo più difficile per Norsk Hydro trasformare il miglioramento dei prezzi dell’alluminio in una crescita sostenibile degli utili.

Kepler Cheuvreux mantiene una visione neutrale ma con segnali di cautela

Anche Kepler Cheuvreux ha rivisto il proprio modello, adottando un approccio prudente. Pur non modificando in modo significativo la valutazione complessiva, la società ha sottolineato che i risultati trimestrali sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative, senza catalizzatori positivi in grado di sostenere un rally del titolo nel breve termine.

Le principali revisioni includono:

• Aumento dell’1% delle previsioni sul prezzo dell’allumina per il 2025 e il 2026

• Incremento dell’1% delle stime sui costi energetici per il 2025

• Conferma della previsione di EBIT di gruppo pari a 4 miliardi di corone norvegesi nel 2026, un valore inferiore del 7% rispetto al consenso di mercato

Questo scenario suggerisce una stabilizzazione delle prospettive, ma senza segnali di accelerazione significativa.

Il contrasto tra upstream e downstream crea incertezza sul potenziale del titolo

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dalle analisi è il forte squilibrio tra le diverse aree operative di Norsk Hydro.

Le attività upstream, legate alla produzione primaria e all’estrazione, stanno beneficiando di un contesto favorevole caratterizzato da:

• Prezzi dell’alluminio elevati, arrivati fino a 1,45 dollari per libbra

• Mercati globali con offerta limitata

• Interruzioni produttive, tra cui la prevista chiusura dello stabilimento Mozal

Tuttavia, questi fattori positivi non sono sufficienti a compensare la debolezza del segmento downstream, che resta il principale elemento di freno per la crescita complessiva del gruppo.

Il forte rally recente limita il potenziale di ulteriori rialzi

Un altro elemento chiave sottolineato da RBC riguarda la performance recente del titolo. Le azioni Norsk Hydro hanno registrato un aumento superiore al 30% negli ultimi sei mesi, un movimento che secondo gli analisti ha già incorporato gran parte delle aspettative positive legate:

• Alla domanda globale di alluminio

• Alla scarsità di offerta

• Al posizionamento strategico dell’azienda come produttore a basse emissioni di carbonio

Con il titolo recentemente scambiato intorno a 85,82 corone norvegesi, il prezzo risulta già superiore al nuovo target fissato dagli analisti, suggerendo una valutazione considerata più equilibrata e con un margine di rivalutazione limitato nel breve periodo.

Rischi macroeconomici e fattori esterni potrebbero influenzare le prospettive

Oltre alle criticità operative interne, gli analisti hanno evidenziato anche alcuni rischi esterni che potrebbero influenzare la performance futura dell’azienda.

Tra i principali fattori di incertezza:

• Possibili modifiche alle tariffe statunitensi sui metalli, con un impatto stimato fino a 700 milioni di corone norvegesi

• Persistenza di costi energetici elevati

• Ritardi nella ripresa della domanda industriale europea

• Volatilità dei prezzi delle materie prime

Questi elementi rendono il quadro complessivo più complesso, soprattutto in un contesto globale ancora caratterizzato da elevata incertezza economica.

Cosa significa per gli investitori e per il futuro delle azioni Norsk Hydro

La revisione delle raccomandazioni da parte di RBC e Kepler Cheuvreux evidenzia una fase di transizione per Norsk Hydro. L’azienda continua a beneficiare di un contesto favorevole per l’alluminio, ma la debolezza nelle attività downstream sta rallentando la capacità di trasformare questo vantaggio in una crescita sostenibile degli utili.

Il downgrade e le revisioni delle stime indicano che il mercato potrebbe entrare in una fase di consolidamento, soprattutto dopo il forte rally registrato negli ultimi mesi.

Per gli investitori, il titolo resta esposto a due forze opposte: da un lato il supporto derivante dai fondamentali del mercato dell’alluminio, dall’altro le difficoltà operative interne che potrebbero limitare il potenziale di crescita nel breve e medio termine.

