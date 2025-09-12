La scritta Goldman Sachs su una parete vicino a una vetrata con la scritta Novartis
Novartis - BorsaInside.com
Nuova doccia fredda per Novartis: Goldman Sachs ha rivisto al ribasso il giudizio sul colosso farmaceutico svizzero, passando da “neutrale” a “vendere”. Secondo gli analisti della banca americana, i rischi legati alla crescente concorrenza dei farmaci generici, uniti a valutazioni considerate troppo elevate e a una pipeline meno solida del previsto, rendono il titolo vulnerabile a un calo stimato intorno all’8%.

Target price abbassato e azioni in calo

Il nuovo target price a 12 mesi per Novartis è stato portato a 94 franchi svizzeri dai precedenti 95, ben al di sotto della chiusura di giovedì a 101,78 franchi. Per quanto riguarda gli ADR quotati a Wall Street, l’obiettivo passa da 119 a 118 dollari, con un ribasso potenziale del 7,6% rispetto alle quotazioni attuali. Nonostante il titolo abbia recentemente toccato i massimi storici grazie ai riacquisti di azioni e a utili in crescita, Goldman Sachs avverte che il rally non tiene conto delle difficoltà future.

L’effetto dei generici su Entresto

Il principale fattore di rischio è rappresentato da Entresto, uno dei farmaci di punta di Novartis contro l’insufficienza cardiaca. A partire da fine luglio, sul mercato statunitense sono arrivate 14 versioni generiche, lanciate soprattutto da aziende indiane come Ascend Laboratories, Novadoz Pharmaceuticals e Zydus. Nel giro di poche settimane i generici hanno conquistato circa il 35% della quota di mercato, con sconti dal 15% al 67% rispetto al prezzo del farmaco originale.

Secondo Goldman Sachs, le vendite di Entresto negli USA caleranno del 14% già nel 2025, con un crollo stimato dell’80% nel quarto trimestre. Anche i margini lordi sono previsti in costante discesa: dall’80% del 2024 al 70% nel 2025, fino al 50% nel 2027.

Crescita rallentata e rischi di perdita di esclusività

Oltre a Entresto, Novartis deve fare i conti con la perdita dei brevetti di altri blockbuster. Cosentyx perderà l’esclusiva nel 2029, Kisqali nel 2031 e Kesimpta sempre nel 2031. Complessivamente, circa 41 miliardi di dollari di vendite di picco potrebbero essere messi a rischio entro il 2036.

La pipeline di farmaci in Fase 2 e Fase 3 vale teoricamente 44 miliardi di dollari, ma tenendo conto delle probabilità di successo realistiche la cifra scende a circa 19 miliardi. Ciò significa che la crescita dei ricavi, dopo anni a doppia cifra, rallenterà bruscamente: Goldman prevede solo un +2% nel 2026, crescita moderata fino al 2029 e addirittura un trend negativo dal 2030 in avanti.

Una valutazione considerata troppo alta

Il titolo Novartis tratta oggi a circa 14 volte gli utili attesi per il 2026, con un premio del 7% rispetto al settore e un premio PEG del 10%. Per Goldman Sachs, questa valutazione non tiene conto dei rischi strutturali. In altre parole, la sovraperformance rispetto ai concorrenti negli ultimi anni non è più sostenibile alla luce dello scenario futuro.

Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

