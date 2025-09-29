Totem pubblicitario con logo e scritta Novo Nordisk davanti ad alcuni edifici
Morgan Stanley ha rivisto al ribasso il giudizio su Novo Nordisk, portandolo da Equal-weight a Underweight e abbassando il prezzo obiettivo da 380 a 300 corone danesi, segnalando un futuro più complicato per la big pharma danese. A pesare sono il rallentamento delle prescrizioni, la concorrenza in crescita e le imminenti pressioni sui prezzi.

Il mercato ha reagito immediatamente: nelle contrattazioni pre-market statunitensi di lunedì le azioni Novo Nordisk hanno perso oltre il 3%.

Il freno sulle prescrizioni e il calo di slancio

Secondo gli analisti guidati da Thibault Boutherin, i farmaci di punta Ozempic, Wegovy e Rybelsus mostrano segnali di stanchezza negli Stati Uniti.

  • Wegovy aveva registrato un forte aumento delle prescrizioni a inizio anno, ma nelle ultime nove settimane i volumi sono rimasti pressoché stabili.
  • Ozempic non sta crescendo al ritmo previsto.
  • Rybelsus continua a scendere costantemente.

Questo scenario, spiegano gli analisti, riduce la visibilità sulla crescita a breve termine e costringe a rivedere le stime sui ricavi.

Stime più caute sulle vendite

Morgan Stanley ora prevede per Novo Nordisk un incremento delle vendite intorno al 5% nel 2026, molto al di sotto del consenso che si attestava all’8,5%.
Anche per il 2027 le proiezioni sono più prudenti, con stime inferiori del 7-8% rispetto al mercato sia per i ricavi sia per l’EBIT. La banca avverte inoltre che la performance borsistica potrebbe risentire di ulteriori revisioni negative sugli utili.

I fattori di rischio a breve termine

Il report sottolinea diversi elementi critici che potrebbero pesare sul titolo nei prossimi mesi:

  • Trial sul semaglutide contro l’Alzheimer: probabilità di insuccesso stimata al 75%.
  • Decisione di Medicare Part D: entro novembre potrebbe arrivare un taglio dei prezzi netti di Ozempic fino al 50% negli USA.
  • Scontro diretto tra CagriSema e Zepbound (Eli Lilly): test clinico che potrebbe ridisegnare la competizione.

La concorrenza di Eli Lilly e non solo

La pressione competitiva è in aumento. Mounjaro di Eli Lilly ha raggiunto il 56% del mercato GLP-1 per il diabete negli Stati Uniti, consolidando la propria posizione. Nel segmento obesità, Lilly prepara l’assalto con tirzepatide e il futuro orforglipron, mentre in mercati come Canada, Cina e Brasile i generici rischiano di erodere le quote di Novo.

L’azienda danese punta sul lancio della versione orale di Wegovy nel 2026, che potrebbe generare circa 1 miliardo di dollari, ma gli analisti parlano di un “dilemma di posizionamento”: proteggere i ricavi delle versioni iniettabili o proporre un prezzo competitivo per sfidare il rivale orale di Lilly.

Valutazioni e prospettive a lungo termine

Al nuovo target price, Novo Nordisk verrebbe scambiata a circa 11 volte gli utili 2028, in linea con concorrenti europei come Novartis e Sanofi, anch’essi alle prese con scadenze brevettuali. Ma l’avvicinarsi della fine della protezione sul semaglutide negli Stati Uniti e in Europa potrebbe ridurre ulteriormente i multipli di valutazione.

Secondo Morgan Stanley, il titolo rischia di rimanere un underperformer relativo nel settore farmaceutico, con stime di consenso destinate a subire tagli nel prossimo anno, anche perché gli effetti della ristrutturazione aziendale non sarebbero ancora pienamente incorporati nelle previsioni di mercato.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

