Morgan Stanley ha rivisto al ribasso il giudizio su Novo Nordisk, portandolo da Equal-weight a Underweight e abbassando il prezzo obiettivo da 380 a 300 corone danesi, segnalando un futuro più complicato per la big pharma danese. A pesare sono il rallentamento delle prescrizioni, la concorrenza in crescita e le imminenti pressioni sui prezzi.

Il mercato ha reagito immediatamente: nelle contrattazioni pre-market statunitensi di lunedì le azioni Novo Nordisk hanno perso oltre il 3%.

Il freno sulle prescrizioni e il calo di slancio

Secondo gli analisti guidati da Thibault Boutherin, i farmaci di punta Ozempic, Wegovy e Rybelsus mostrano segnali di stanchezza negli Stati Uniti.

Wegovy aveva registrato un forte aumento delle prescrizioni a inizio anno, ma nelle ultime nove settimane i volumi sono rimasti pressoché stabili.

Ozempic non sta crescendo al ritmo previsto.

Rybelsus continua a scendere costantemente.

Questo scenario, spiegano gli analisti, riduce la visibilità sulla crescita a breve termine e costringe a rivedere le stime sui ricavi.

Stime più caute sulle vendite

Morgan Stanley ora prevede per Novo Nordisk un incremento delle vendite intorno al 5% nel 2026, molto al di sotto del consenso che si attestava all’8,5%.

Anche per il 2027 le proiezioni sono più prudenti, con stime inferiori del 7-8% rispetto al mercato sia per i ricavi sia per l’EBIT. La banca avverte inoltre che la performance borsistica potrebbe risentire di ulteriori revisioni negative sugli utili.

I fattori di rischio a breve termine

Il report sottolinea diversi elementi critici che potrebbero pesare sul titolo nei prossimi mesi:

Trial sul semaglutide contro l’Alzheimer : probabilità di insuccesso stimata al 75%.

: probabilità di insuccesso stimata al 75%. Decisione di Medicare Part D : entro novembre potrebbe arrivare un taglio dei prezzi netti di Ozempic fino al 50% negli USA.

: entro novembre potrebbe arrivare un taglio dei prezzi netti di Ozempic fino al 50% negli USA. Scontro diretto tra CagriSema e Zepbound (Eli Lilly): test clinico che potrebbe ridisegnare la competizione.

La concorrenza di Eli Lilly e non solo

La pressione competitiva è in aumento. Mounjaro di Eli Lilly ha raggiunto il 56% del mercato GLP-1 per il diabete negli Stati Uniti, consolidando la propria posizione. Nel segmento obesità, Lilly prepara l’assalto con tirzepatide e il futuro orforglipron, mentre in mercati come Canada, Cina e Brasile i generici rischiano di erodere le quote di Novo.

L’azienda danese punta sul lancio della versione orale di Wegovy nel 2026, che potrebbe generare circa 1 miliardo di dollari, ma gli analisti parlano di un “dilemma di posizionamento”: proteggere i ricavi delle versioni iniettabili o proporre un prezzo competitivo per sfidare il rivale orale di Lilly.

Valutazioni e prospettive a lungo termine

Al nuovo target price, Novo Nordisk verrebbe scambiata a circa 11 volte gli utili 2028, in linea con concorrenti europei come Novartis e Sanofi, anch’essi alle prese con scadenze brevettuali. Ma l’avvicinarsi della fine della protezione sul semaglutide negli Stati Uniti e in Europa potrebbe ridurre ulteriormente i multipli di valutazione.

Secondo Morgan Stanley, il titolo rischia di rimanere un underperformer relativo nel settore farmaceutico, con stime di consenso destinate a subire tagli nel prossimo anno, anche perché gli effetti della ristrutturazione aziendale non sarebbero ancora pienamente incorporati nelle previsioni di mercato.

