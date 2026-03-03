On Holding - BorsaInside.com

Le azioni di On Holding scivolano di oltre il 12% nel pre-mercato di martedì, dopo la pubblicazione di una guidance sui ricavi 2026 che ha deluso il mercato. Un calo netto, arrivato nonostante un quarto trimestre 2025 solido e superiore alle aspettative su diversi indicatori chiave.

Il segnale è chiaro: per gli investitori non basta crescere, serve farlo più velocemente di quanto il mercato abbia già scontato nei prezzi.

Conti trimestrali solidi, crescita a doppia cifra

Nel quarto trimestre 2025 il gruppo svizzero dell’abbigliamento sportivo ha riportato un utile per azione di 0,21 franchi svizzeri, in linea con le stime. I ricavi hanno raggiunto 743,8 milioni di franchi, superando il consensus di 727,6 milioni e segnando un incremento del 30,6% a cambi costanti.

La crescita è stata bilanciata tra i canali:

Le vendite direct-to-consumer sono salite a 360,6 milioni di franchi (+30% a cambi costanti).

Il wholesale ha generato 383,2 milioni, in aumento del 31,2%.

Un mix che conferma la strategia del brand: rafforzare il canale diretto per migliorare marginalità e controllo del posizionamento, senza rinunciare alla spinta distributiva dei partner retail.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Asia-Pacifico traina, margini in miglioramento

Dal punto di vista geografico, la dinamica più significativa arriva dall’Asia-Pacifico, dove le vendite sono esplose dell’85,1% a cambi costanti. In EMEA la crescita è stata del 27,5%, mentre nelle Americhe del 21,3%.

Anche sul fronte della redditività i segnali sono incoraggianti. L’EBITDA rettificato è salito del 31,8% a 131 milioni di franchi, rispetto ai 99,4 milioni dell’anno precedente. Il margine EBITDA rettificato è migliorato di 120 punti base, attestandosi al 17,6%. Il margine lordo è passato dal 62,1% al 63,9%, confermando una gestione efficiente dei costi e un pricing power ancora solido.

Numeri che, presi isolatamente, avrebbero sostenuto il titolo. Ma il mercato guarda avanti.

Guidance 2026: crescita robusta, ma sotto il consensus

Il vero nodo è la previsione per il 2026. On Holding stima una crescita delle vendite nette di almeno il 23% su base annua a cambi costanti, che si traduce in ricavi dichiarati di almeno 3,44 miliardi di franchi svizzeri ai tassi attuali.

Il problema è il confronto con le attese: il consensus degli analisti indicava 3,67 miliardi di franchi. Uno scarto significativo per un titolo growth, valutato su multipli elevati e sostenuto finora da aspettative di espansione molto aggressive.

La società ha sottolineato che la guidance tiene conto di una base di confronto più alta dopo l’eccezionale quarto trimestre e rappresenta, nelle sue parole, “un’ulteriore elevazione dell’ambizione”. Tuttavia, il mercato sembra interpretarla come un primo segnale di normalizzazione del ritmo di crescita.

Sul fronte della redditività, il gruppo prevede per il 2026 un margine lordo di almeno il 63% e un margine EBITDA rettificato compreso tra il 18,5% e il 19%. In altre parole, maggiore efficienza operativa ma con un’accelerazione dei ricavi meno brillante rispetto alle aspettative.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Perché il mercato reagisce così

Nel segmento dell’abbigliamento sportivo premium, dove On compete con colossi globali e marchi emergenti, il valore di Borsa riflette soprattutto la traiettoria futura. Quando la crescita prospettica rallenta – anche solo rispetto alle stime – la correzione può essere brusca.

Per gli investitori istituzionali, la questione ora è duplice:

da un lato capire se la guidance sia prudenziale e quindi rivedibile al rialzo nel corso dell’anno; dall’altro valutare se il boom dell’Asia-Pacifico sia strutturale o legato a una fase di espansione iniziale destinata a stabilizzarsi.

Il miglioramento dei margini indica un modello operativo sempre più maturo. Ma il mercato, soprattutto sui titoli growth, tende a premiare l’accelerazione più che la stabilità.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com