Le azioni di Oxford Instruments PLC (LON:OXIG) hanno subito un netto ribasso, perdendo circa il 6% dopo la pubblicazione dell’aggiornamento sui risultati del primo semestre. Il gruppo britannico, leader nelle tecnologie scientifiche e di misurazione avanzata, ha segnalato un calo dei ricavi del 8% su base organica a valuta costante rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a causa di un contesto economico globale instabile e delle recenti interruzioni tariffarie che hanno frenato la crescita.

Nonostante la flessione complessiva, Oxford Instruments ha evidenziato andamenti eterogenei tra le varie divisioni. Gli ordini totali del semestre hanno mostrato un lieve miglioramento, registrando un incremento di poco superiore all’1% su base organica, con una ripresa evidente nel secondo trimestre. Dopo un avvio debole (-3% nel primo trimestre), gli ordini sono tornati a crescere di circa il 6% nel secondo trimestre, portando il rapporto book-to-bill a quota 1,1, segno di una domanda in graduale ripresa.

L’amministratore delegato Richard Tyson ha commentato che il nuovo esercizio è iniziato in uno scenario di forte volatilità, in linea con quanto segnalato da altre aziende del settore. “Sono orgoglioso della rapidità con cui il nostro team ha saputo reagire, mantenendo il focus sul cliente in un mercato complesso e in continuo mutamento. Tuttavia, è improbabile che nel secondo semestre riusciremo a compensare la perdita di ricavi accumulata nella prima parte dell’anno”, ha spiegato il CEO.

Il comparto Imaging & Analysis è stato il più colpito, con ordini in calo del 6% nel primo semestre. In particolare, università e aziende private hanno rimandato investimenti e acquisti in seguito alle nuove condizioni di mercato e all’incertezza geopolitica. Nel primo trimestre la flessione era stata più marcata (-11%), seguita da una stabilizzazione nel secondo trimestre.

Situazione opposta per la divisione Advanced Technologies, che ha beneficiato del boom nel segmento dei semiconduttori composti, grazie alla domanda crescente proveniente dai settori della realtà aumentata e delle datacomunicazioni. Gli ordini di questa divisione sono aumentati del 25% nel semestre, anche se i ricavi effettivi dovrebbero risultare inferiori di circa il 7% rispetto al 2024, a causa dei ritardi nelle spedizioni verso la Cina provocati dalle restrizioni tariffarie.

Per l’intero esercizio, Oxford Instruments prevede di mantenere ricavi, utile operativo rettificato e margine operativo in linea con l’anno precedente, su base organica e a valuta costante. L’azienda ha inoltre confermato che la cessione del ramo NanoScience procede secondo i piani e dovrebbe essere completata entro il terzo trimestre dell’anno fiscale.

