Le azioni di Pets at Home Group PLC (LON:PETSP) hanno subito un vero tracollo, con un crollo di circa il 20%, dopo l’annuncio a sorpresa delle dimissioni immediate del CEO Lyssa McGowan e il contemporaneo allarme sugli utili legato al difficile contesto del settore retail.

A guidare temporaneamente la società sarà il presidente non esecutivo Ian Burke, che ha assunto il ruolo di presidente esecutivo in attesa della nomina di un nuovo amministratore delegato. McGowan aveva preso le redini dell’azienda nel 2022.

Previsioni di profitto tagliate per il 2026

In un aggiornamento straordinario, Pets at Home ha rivisto al ribasso le sue stime, indicando ora un utile ante imposte sottostante compreso tra 90 e 100 milioni di sterline per l’anno fiscale 2026. Il taglio delle previsioni è stato attribuito principalmente alla debolezza del segmento retail, che nonostante alcuni segnali di recupero non ha raggiunto i risultati sperati.

Il mercato dei prodotti per animali domestici rimane infatti sotto pressione: dall’inizio dell’anno si registra un calo, e sebbene le performance abbiano mostrato un miglioramento sequenziale, il ritmo resta troppo lento per sostenere gli obiettivi fissati.

Digital in crescita, negozi fisici in affanno

Un dato positivo arriva dal canale online: le vendite digitali sono cresciute a doppia cifra, superando la media del mercato grazie al potenziamento della piattaforma e alla crescita degli abbonamenti Easy Repeat. Al contrario, i punti vendita tradizionali hanno segnato un calo del 5% su base annua, segnalando la difficoltà del retail fisico a mantenere i volumi.

Il settore veterinario regge meglio

In controtendenza rispetto alle difficoltà del retail, il Vet Group della compagnia mostra una crescita solida, con vendite in aumento a una cifra alta. Pets at Home ha confermato i piani di aprire 10 nuovi ambulatori veterinari e di ampliare altre 15 cliniche entro la fine dell’anno fiscale 2026, segnale che la divisione rimane un pilastro strategico per il futuro.

Analisti preoccupati per la perdita di quota di mercato

Secondo gli analisti di Jefferies, l’aggiornamento rappresenta una forte delusione per gli investitori. La sperata inversione di tendenza nelle vendite retail non si è concretizzata, e ora l’attenzione si sposta sulle possibili strategie correttive: politiche di prezzo più aggressive, revisione dell’assortimento e innovazioni di prodotto potrebbero essere decisive per recuperare margini e quota di mercato.

