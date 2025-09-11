Investitore che esulta seduto alla scrivania mentre osserva un grafico a candele in crescita con la scritta Playtech +9.00% sullo schermo del pc
Le azioni Playtech (LON:PTEC) hanno registrato un’impennata del +9% nella seduta di giovedì, spinte da risultati semestrali migliori delle attese e da prospettive finanziarie più ottimistiche per il resto del 2025. Nonostante un lieve calo dei ricavi complessivi, il gruppo ha confermato una traiettoria di crescita nel segmento business-to-business e ha rassicurato gli investitori sulla solidità della strategia a medio termine.

Ricavi in calo, ma margini stabili e outlook positivo

Nel primo semestre, concluso al 30 giugno 2025, Playtech ha registrato ricavi per 387 milioni di euro, segnando una flessione del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA si è attestato a 92 milioni di euro, in calo del 16%, ma in linea con la guidance aziendale che indicava un minimo di 90 milioni.

La contrazione dei ricavi riflette la transizione strategica verso un modello prevalentemente B2B, dopo la cessione di Snaitech e la rinegoziazione dell’accordo con Caliente Interactive. Nonostante questo, la società chiude il semestre con una posizione di liquidità netta pari a 77 milioni di euro e un primo incasso di 21 milioni di dollari derivante dai dividendi di Caliente.

Segmento B2B in crescita e performance diversificate per area geografica

Il comparto business-to-business ha mostrato segnali di solidità, con un aumento dei ricavi del 6% a valuta costante e un EBITDA in crescita del 3%.

  • Americhe: ricavi complessivi in calo del 13%, ma con un boom del +68% tra Stati Uniti e Canada; penalizzante invece la performance dell’America Latina, in calo del 21%.
  • Europa (esclusa la Gran Bretagna): +4%.
  • Gran Bretagna: –4%.
  • Resto del mondo: +28%.

Dal punto di vista dei prodotti, il live casino cresce del 9%, mentre i servizi SaaS segnano un sorprendente +74%.

Business-to-consumer in difficoltà ma con perdite ridotte

Le attività business-to-consumer hanno registrato un calo dei ricavi del 17%, ma con una contrazione delle perdite operative: l’EBITDA negativo passa da -4,3 milioni a -1,5 milioni di euro, segnale di un miglioramento nella gestione dei costi.

Previsioni 2025 e obiettivi a medio termine

Playtech conferma un outlook positivo per l’intero anno e prevede un EBITDA 2025 superiore alle stime di mercato. Secondo Jefferies, l’obiettivo annuale potrebbe toccare i 171 milioni di euro, rispetto alla precedente stima di consenso di 170 milioni.

Per il medio periodo, la società ribadisce i target:

  • EBITDA compreso tra 250 e 300 milioni di euro;
  • Flusso di cassa libero tra 70 e 100 milioni di euro.

Gli analisti di Jefferies stimano un aumento del 5-7% delle previsioni di consenso per l’EBITDA 2025, sottolineando come gli investimenti strategici negli Stati Uniti e in Brasile possano rafforzare la crescita, nonostante le difficoltà riscontrate in Colombia e Brasile.

Valutazione e prospettive di mercato

Secondo Jefferies, la valutazione di Playtech rimane sottostimata, con un rapporto EV/EBITDA di appena 7,2x per l’anno fiscale 2026. Questo lascia spazio a ulteriori margini di rialzo per il titolo, soprattutto considerando la crescita sostenuta nei segmenti più redditizi come SaaS e casino dal vivo.

In sintesi, nonostante un semestre di ricavi complessivi in lieve calo, Playtech mostra solidità finanziaria, strategie di espansione ben definite e ottime prospettive di crescita, elementi che giustificano la forte reazione positiva dei mercati.

Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

