Le azioni Playtech (LON:PTEC) hanno registrato un’impennata del +9% nella seduta di giovedì, spinte da risultati semestrali migliori delle attese e da prospettive finanziarie più ottimistiche per il resto del 2025. Nonostante un lieve calo dei ricavi complessivi, il gruppo ha confermato una traiettoria di crescita nel segmento business-to-business e ha rassicurato gli investitori sulla solidità della strategia a medio termine.

Ricavi in calo, ma margini stabili e outlook positivo

Nel primo semestre, concluso al 30 giugno 2025, Playtech ha registrato ricavi per 387 milioni di euro, segnando una flessione del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA si è attestato a 92 milioni di euro, in calo del 16%, ma in linea con la guidance aziendale che indicava un minimo di 90 milioni.

La contrazione dei ricavi riflette la transizione strategica verso un modello prevalentemente B2B, dopo la cessione di Snaitech e la rinegoziazione dell’accordo con Caliente Interactive. Nonostante questo, la società chiude il semestre con una posizione di liquidità netta pari a 77 milioni di euro e un primo incasso di 21 milioni di dollari derivante dai dividendi di Caliente.

Segmento B2B in crescita e performance diversificate per area geografica

Il comparto business-to-business ha mostrato segnali di solidità, con un aumento dei ricavi del 6% a valuta costante e un EBITDA in crescita del 3%.

Americhe : ricavi complessivi in calo del 13% , ma con un boom del +68% tra Stati Uniti e Canada ; penalizzante invece la performance dell’ America Latina , in calo del 21% .

: ricavi complessivi in calo del , ma con un boom del tra e ; penalizzante invece la performance dell’ , in calo del . Europa (esclusa la Gran Bretagna) : + 4% .

: + . Gran Bretagna : – 4% .

: – . Resto del mondo: +28%.

Dal punto di vista dei prodotti, il live casino cresce del 9%, mentre i servizi SaaS segnano un sorprendente +74%.

Business-to-consumer in difficoltà ma con perdite ridotte

Le attività business-to-consumer hanno registrato un calo dei ricavi del 17%, ma con una contrazione delle perdite operative: l’EBITDA negativo passa da -4,3 milioni a -1,5 milioni di euro, segnale di un miglioramento nella gestione dei costi.

Previsioni 2025 e obiettivi a medio termine

Playtech conferma un outlook positivo per l’intero anno e prevede un EBITDA 2025 superiore alle stime di mercato. Secondo Jefferies, l’obiettivo annuale potrebbe toccare i 171 milioni di euro, rispetto alla precedente stima di consenso di 170 milioni.

Per il medio periodo, la società ribadisce i target:

EBITDA compreso tra 250 e 300 milioni di euro ;

; Flusso di cassa libero tra 70 e 100 milioni di euro.

Gli analisti di Jefferies stimano un aumento del 5-7% delle previsioni di consenso per l’EBITDA 2025, sottolineando come gli investimenti strategici negli Stati Uniti e in Brasile possano rafforzare la crescita, nonostante le difficoltà riscontrate in Colombia e Brasile.

Valutazione e prospettive di mercato

Secondo Jefferies, la valutazione di Playtech rimane sottostimata, con un rapporto EV/EBITDA di appena 7,2x per l’anno fiscale 2026. Questo lascia spazio a ulteriori margini di rialzo per il titolo, soprattutto considerando la crescita sostenuta nei segmenti più redditizi come SaaS e casino dal vivo.

In sintesi, nonostante un semestre di ricavi complessivi in lieve calo, Playtech mostra solidità finanziaria, strategie di espansione ben definite e ottime prospettive di crescita, elementi che giustificano la forte reazione positiva dei mercati.

