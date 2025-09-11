Le azioni Playtech (LON:PTEC) hanno registrato un’impennata del +9% nella seduta di giovedì, spinte da risultati semestrali migliori delle attese e da prospettive finanziarie più ottimistiche per il resto del 2025. Nonostante un lieve calo dei ricavi complessivi, il gruppo ha confermato una traiettoria di crescita nel segmento business-to-business e ha rassicurato gli investitori sulla solidità della strategia a medio termine.
Ricavi in calo, ma margini stabili e outlook positivo
Nel primo semestre, concluso al 30 giugno 2025, Playtech ha registrato ricavi per 387 milioni di euro, segnando una flessione del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA si è attestato a 92 milioni di euro, in calo del 16%, ma in linea con la guidance aziendale che indicava un minimo di 90 milioni.
La contrazione dei ricavi riflette la transizione strategica verso un modello prevalentemente B2B, dopo la cessione di Snaitech e la rinegoziazione dell’accordo con Caliente Interactive. Nonostante questo, la società chiude il semestre con una posizione di liquidità netta pari a 77 milioni di euro e un primo incasso di 21 milioni di dollari derivante dai dividendi di Caliente.
Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona
Segmento B2B in crescita e performance diversificate per area geografica
Il comparto business-to-business ha mostrato segnali di solidità, con un aumento dei ricavi del 6% a valuta costante e un EBITDA in crescita del 3%.
- Americhe: ricavi complessivi in calo del 13%, ma con un boom del +68% tra Stati Uniti e Canada; penalizzante invece la performance dell’America Latina, in calo del 21%.
- Europa (esclusa la Gran Bretagna): +4%.
- Gran Bretagna: –4%.
- Resto del mondo: +28%.
Dal punto di vista dei prodotti, il live casino cresce del 9%, mentre i servizi SaaS segnano un sorprendente +74%.
Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida
Business-to-consumer in difficoltà ma con perdite ridotte
Le attività business-to-consumer hanno registrato un calo dei ricavi del 17%, ma con una contrazione delle perdite operative: l’EBITDA negativo passa da -4,3 milioni a -1,5 milioni di euro, segnale di un miglioramento nella gestione dei costi.
Previsioni 2025 e obiettivi a medio termine
Playtech conferma un outlook positivo per l’intero anno e prevede un EBITDA 2025 superiore alle stime di mercato. Secondo Jefferies, l’obiettivo annuale potrebbe toccare i 171 milioni di euro, rispetto alla precedente stima di consenso di 170 milioni.
Per il medio periodo, la società ribadisce i target:
- EBITDA compreso tra 250 e 300 milioni di euro;
- Flusso di cassa libero tra 70 e 100 milioni di euro.
Gli analisti di Jefferies stimano un aumento del 5-7% delle previsioni di consenso per l’EBITDA 2025, sottolineando come gli investimenti strategici negli Stati Uniti e in Brasile possano rafforzare la crescita, nonostante le difficoltà riscontrate in Colombia e Brasile.
👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni
Valutazione e prospettive di mercato
Secondo Jefferies, la valutazione di Playtech rimane sottostimata, con un rapporto EV/EBITDA di appena 7,2x per l’anno fiscale 2026. Questo lascia spazio a ulteriori margini di rialzo per il titolo, soprattutto considerando la crescita sostenuta nei segmenti più redditizi come SaaS e casino dal vivo.
In sintesi, nonostante un semestre di ricavi complessivi in lieve calo, Playtech mostra solidità finanziaria, strategie di espansione ben definite e ottime prospettive di crescita, elementi che giustificano la forte reazione positiva dei mercati.
Migliori Piattaforme di Trading
|Broker
|Rating
|Caratteristiche
|Opportunità
|
FP Markets
|
✓- 0.0 Spread in pip
|Conto demo gratuito
|
Dukascopy
|
✓- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
|Apri demo live
|
iFOREX
|
✓✔️ Oltre 750 CFD disponibili
|Demo 5000$
|
eToro
|
✓- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
|Prova demo gratuita
|
IQ Option
|
✓- Regulated CySEC License 247/14
|Conto di pratica
|
Fineco
|
✓- N.1 in Italia
|Scopri di più
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
- Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
- Fai trading 7 giorni su 7
Migliori Piattaforme di Trading
Migliori Piattaforme di Trading
|Broker
|Rating
|Caratteristiche
|Opportunità
|
FP Markets
|
✓- 0.0 Spread in pip
|Conto demo gratuito
|
Dukascopy
|
✓- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
|Apri demo live
|
iFOREX
|
✓✔️ Oltre 750 CFD disponibili
|Demo 5000$
|
eToro
|
✓- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
|Prova demo gratuita
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.