Deutsche Bank ha rivisto al rialzo il giudizio su Polar Capital (LON: POLR), passando da hold a buy e fissando un nuovo target price a 600 pence dai precedenti 550. La notizia ha avuto un impatto immediato in Borsa, con il titolo che nella mattinata europea ha registrato un incremento del 2,8%.

Secondo gli analisti della banca tedesca, il gestore di fondi britannico avrebbe registrato afflussi netti per circa 0,1 miliardi di sterline nel mese di settembre 2025, spinti in particolare dalla buona performance dei fondi orientati al settore tecnologico.

Gli asset under management (AuM) risultano in crescita di circa il 15% rispetto ai valori di giugno, un incremento dovuto principalmente alla performance positiva dei mercati finanziari più che a nuovi flussi di capitale.

Deutsche Bank ha sottolineato come la strategia specialistica di Polar Capital, basata su una gamma di prodotti diversificata e su una gestione attiva tradizionale, abbia garantito una maggiore stabilità rispetto ad altri operatori del settore, che hanno sofferto maggiormente i deflussi. Tuttavia, rimangono alcuni rischi di concentrazione legati all’esposizione in comparti come tecnologia, sanità, finanza e mercati emergenti.

Nonostante i progressi, il titolo ha vissuto di recente una fase di debolezza, evidenziando un deprezzamento relativo e assoluto rispetto ai concorrenti. I guadagni legati alla rivalutazione di mercato, pur positivi, non sono stati sufficienti a compensare le pressioni derivanti dalle sfide strutturali che caratterizzano oggi il settore dell’asset management.

Con la nuova raccomandazione buy, Deutsche Bank segnala però una rinnovata fiducia nelle prospettive di Polar Capital, grazie al suo posizionamento distintivo e al potenziale di crescita legato a settori strategici.

