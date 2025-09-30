Quadient - BorsaInside.com

Il futuro di Quadient SA (EPA:QDT) appare meno brillante secondo gli analisti di Bernstein, che hanno deciso di abbassare la raccomandazione sul titolo da outperform a market perform. Alla base della revisione c’è il rallentamento delle prospettive di crescita e l’aumento delle incertezze di breve periodo, fattori che hanno portato il broker a ridurre anche il target price da 22,40 a 14,80 euro per azione.

Il downgrade arriva poco dopo la pubblicazione dei conti semestrali 2025, nei quali la società ha rivisto le proprie guidance: la crescita dei ricavi per l’anno in corso è stata corretta verso il basso, con stime di un calo a bassa singola cifra, mentre l’EBIT organico è atteso stabile o in lieve contrazione.

Divisioni sotto pressione: Mail, Digital e Lockers

Secondo Bernstein, la scelta di sospendere le previsioni per la divisione Mail è comprensibile viste le difficoltà macroeconomiche e l’impatto delle nuove normative. Tuttavia, ciò che preoccupa maggiormente sono i tagli alle attese di crescita per i comparti Digital e Lockers, considerati fino a poco tempo fa i pilastri del futuro di Quadient.

Gli analisti sottolineano che l’approccio molto prudente del management, focalizzato sulla massimizzazione della redditività e del flusso di cassa, rischia di frenare lo sviluppo a lungo termine. La divisione Digital, ad esempio, secondo Bernstein avrebbe margini di crescita sempre più ridotti, con un fatturato che difficilmente potrà superare il +10% e un EBITDA limitato a circa il 20%. Per la divisione Lockers, invece, i piani di investimento contenuti e le difficoltà nel reperire nuove location potrebbero pesare in maniera significativa sulle vendite future.

Le nuove stime di Bernstein

Alla luce di queste valutazioni, Bernstein ha rivisto le previsioni per i prossimi anni:

Mail : taglio della crescita organica di 150 punti base nel 2025, senza segnali di forte ripresa nel 2026.

: taglio della crescita organica di 150 punti base nel 2025, senza segnali di forte ripresa nel 2026. Digital : prospettive di crescita più caute nel periodo 2025-2027.

: prospettive di crescita più caute nel periodo 2025-2027. Lockers: contrazione stimata dell’1,3% nel 2025, del 5,5% nel 2026 e addirittura del 10,4% nel 2027.

Anche gli utili sono stati corretti al ribasso: l’EBITDA dovrebbe risultare più basso del 3,6% nel 2025, del 5,8% nel 2026 e del 9,3% nel 2027 rispetto alle precedenti previsioni. Le stime sull’EPS rettificato sono state ridotte del 15% per il 2025, del 13% per il 2026 e del 20,6% per il 2027, complice anche una maggiore pressione fiscale nell’immediato.

Nuova valutazione e multipli applicati

Il nuovo fair value elaborato da Bernstein deriva da due metodologie combinate:

DCF (Discounted Cash Flow) : 13,8 euro per azione, con WACC al 10,6% e prospettive più deboli per il business Mail.

: 13,8 euro per azione, con WACC al 10,6% e prospettive più deboli per il business Mail. Somma delle parti: 16 euro per azione, ottenuti applicando multipli EV/Ricavi FY1 di 0,60x per Mail, 2,50x per Digital e 2,25x per Lockers, con uno sconto conglomerale del 10%.

Nella ripartizione del valore, la divisione Digital pesa ora per il 53%, la Mail per il 27% e i Lockers per il 20%. I multipli sono rimasti invariati per Digital e Lockers, mentre per Mail è stato abbassato da 0,78x a 0,60x, in linea con il peggioramento delle prospettive.

La visibilità limitata e le incertezze che circondano i comparti Digital e Lockers fanno emergere dubbi sulla capacità di Quadient di creare valore a livello di gruppo. Secondo Bernstein, la strategia troppo conservativa potrebbe trasformarsi in un ostacolo strutturale, lasciando l’azienda in una posizione più vulnerabile rispetto ai concorrenti in un mercato in evoluzione.

