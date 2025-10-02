profilo di un giovane in giacca e cravatta con un grafico a candele con una freccia rossa verso l'alto sullo sfondo
Le azioni Rational AG (ETR:RAAG) hanno registrato un deciso balzo del 7% nella seduta di giovedì, spinte da una crescita organica superiore alle attese che ha contribuito a controbilanciare gli effetti negativi legati ai dazi statunitensi e alle oscillazioni dei tassi di cambio.

Secondo quanto comunicato dal gruppo, i risultati operativi hanno superato le previsioni iniziali, segnalando un andamento più solido del previsto sia in Europa sia in Nord America, mentre le vendite in Asia continuano a rimanere sotto tono. L’azienda ha confermato l’obiettivo di una crescita annua “a una cifra media”, includendo l’impatto sfavorevole delle valute.

Dazi USA e margini sotto pressione, ma la crescita compensa

Il peso dei dazi imposti dagli Stati Uniti, che ammontano complessivamente a circa il 17% (15% di base più un ulteriore 2% sui componenti in acciaio), si tradurrà in un impatto negativo stimato sull’EBIT del secondo semestre pari a 10-11 milioni di euro, superiore alle precedenti stime di 9 milioni. Nonostante ciò, Rational ritiene che i margini possano essere protetti grazie a una riduzione dei costi di fornitura e logistica, oltre che alla spinta della crescita organica.

In termini di marginalità, l’azienda ha ribadito la propria guidance, indicando un margine EBIT atteso per l’intero esercizio 2025 compreso tra il 25% e il 26%, confermando quindi la resilienza del modello di business anche in uno scenario macroeconomico complesso.

Strategia negli Stati Uniti e decisioni sui prezzi

Rational non ha ancora preso una decisione definitiva sull’eventuale aumento dei prezzi per il mercato statunitense, misura che servirebbe ad attenuare il peso dei dazi. La società ha precisato che una valutazione sarà resa nota con i risultati del terzo trimestre in calendario per il 6 novembre, con una possibile implementazione a partire dal 2026. Nel frattempo, l’azienda osserva come diversi concorrenti abbiano già annunciato rincari.

Barclays promuove Rational: target price a 816 euro

Parallelamente, Barclays ha rivisto al rialzo la raccomandazione sul titolo da “Equal Weight” a “Overweight”, alzando il target price a 816 euro rispetto agli 805 euro precedenti. Secondo gli analisti, la valutazione attuale di Rational si trova ai livelli più bassi degli ultimi dieci anni, tornata a valori pre-2015, e non riflette l’elevata qualità industriale del gruppo.

Il broker sottolinea come le conversazioni con distributori e concorrenti statunitensi suggeriscano che Rational stia guadagnando quote di mercato negli USA, nonostante le difficoltà legate ai dazi. Inoltre, i nuovi prodotti, come il forno combinato iHexagon, potrebbero rappresentare un punto di svolta, definito dagli analisti come la più grande innovazione del settore negli ultimi dieci anni per velocità e qualità di cottura.

Previsioni di crescita e outlook

Barclays prevede un incremento delle vendite di circa il 2-3% nel biennio 2026-2027, sostenuto dall’espansione della quota di mercato e da possibili adeguamenti dei prezzi. L’istituto stima per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2025 un margine EBIT al 24,9%, leggermente inferiore al consenso del 25,1%, con una crescita delle vendite del 4,5%, contro il 6,2% indicato dal Bloomberg Consensus.

Gli ostacoli principali restano quindi i dazi e la volatilità valutaria, ma il mercato guarda con favore al posizionamento strategico di Rational e alle prospettive di medio-lungo termine, sostenute da investimenti, innovazione e consolidamento della leadership internazionale nel settore dei forni professionali.

