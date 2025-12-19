Renault - BorsaInside.com

Le azioni di Renault SA (EPA: RENA) hanno chiuso in forte rialzo nella giornata di venerdì, spinte dalla decisione di S&P Global Ratings di migliorare il rating creditizio del gruppo automobilistico francese. L’agenzia ha motivato la revisione al rialzo con la capacità di Renault di generare flussi di cassa solidi e resilienti, anche in uno scenario di mercato europeo complesso e altamente competitivo.

Nel dettaglio, S&P ha innalzato il rating di credito dell’emittente a lungo e breve termine a BBB-/A-3, portando contestualmente il rating sul debito a lungo termine allo stesso livello BBB-. L’outlook resta stabile, a conferma della fiducia dell’agenzia nella tenuta finanziaria del gruppo nei prossimi esercizi.

Secondo S&P, Renault è oggi in grado di affrontare fasi di debolezza del mercato senza subire un deterioramento significativo né dei parametri di credito né della posizione di liquidità. La valutazione si basa soprattutto sul nuovo assetto del modello di business post-ristrutturazione, che dovrebbe sostenere la generazione di flusso di cassa operativo libero nei prossimi anni, con un rapporto atteso sulle vendite intorno al 2%.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

L’agenzia ritiene inoltre che Renault continuerà ad adottare una politica finanziaria prudente, mantenendo un equilibrio tra la remunerazione degli azionisti e la salvaguardia della cassa netta, elemento centrale della strategia finanziaria del gruppo.

Sul fronte operativo, S&P stima che i margini EBITDA rettificati si assesteranno intorno al 6%, anche in uno scenario avverso. Si tratta di livelli inferiori rispetto ai risultati particolarmente positivi del 2023 e del 2024, quando il flusso di cassa operativo libero sulle vendite si attestava intorno al 4%, ma comunque pienamente coerenti con un rating investment grade di fascia BBB-.

Broker consigliato Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Un ulteriore elemento di supporto arriva dalla nuova offensiva di prodotto avviata da Renault. Il gruppo ha rinnovato profondamente la propria gamma e sta rafforzando la presenza internazionale, fattori che secondo S&P favoriranno la crescita di ricavi e volumi tra il 2026 e il 2027, nonostante una concorrenza sempre più intensa. Entro il 2027 sono previsti circa dieci nuovi modelli a livello globale, tra cui Renault 5 E-Tech, Scenic E-Tech, Twingo E-Tech, Dacia Bigster e la nuova Clio 6, oltre agli aggiornamenti di Austral ed Espace.

Particolare rilievo viene dato alla strategia multienergetica del gruppo, che combina motorizzazioni tradizionali, ibrido ed elettrico. Questa impostazione consente a Renault di mantenere una buona stabilità dei volumi in un contesto in cui l’adozione dei veicoli elettrici procede a velocità diverse nei vari mercati.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati citati da S&P, i veicoli elettrici a batteria hanno rappresentato circa il 12,7% delle vendite totali, mentre gli ibridi hanno raggiunto una quota del 30,4%. Renault si posiziona così al secondo posto nel mercato europeo degli ibridi, subito dietro Toyota, un vantaggio che contribuisce a ridurre le emissioni medie della flotta senza comprimere i margini.

Sul piano degli investimenti, S&P prevede che capex e spese in ricerca e sviluppo resteranno al di sotto dell’8% delle vendite, anche grazie a numerose partnership industriali che permettono di condividere i costi di sviluppo e produzione. L’agenzia segnala tuttavia che il capitale circolante non offrirà lo stesso contributo positivo ai flussi di cassa nel biennio 2026-2027 rispetto agli anni precedenti.

Renault ha nel frattempo rivisto al ribasso le stime sul margine operativo 2025, portandole a circa 6,5% rispetto al 7,6% del 2024. La revisione riflette la pressione sui prezzi, l’aumento dei costi regolatori e la crescente concorrenza, in particolare da parte dei produttori asiatici.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Per il 2026 e il 2027, S&P prevede una stabilizzazione dei margini EBITDA rettificati intorno al 6% e non si attende contributi da dividendi provenienti da Nissan nello stesso periodo. L’outlook stabile incorpora comunque l’aspettativa di una liquidità robusta e di un flusso di cassa discrezionale positivo, nonostante un aumento dei dividendi distribuiti, stimati in 800 milioni di euro nel 2026 e 850 milioni di euro nel 2027, dai 693 milioni di euro previsti per il 2025.

A rafforzare ulteriormente la flessibilità finanziaria del gruppo contribuisce la partecipazione residua in Nissan, valutata circa 2,7 miliardi di euro, considerata da S&P un importante cuscinetto strategico.

Secondo l’agenzia, un eventuale downgrade potrebbe verificarsi qualora la posizione competitiva di Renault in Europa si indebolisse in modo significativo o se il flusso di cassa operativo libero sulle vendite scendesse nettamente sotto il 2%. Al contrario, un ulteriore miglioramento del rating sarebbe legato al mantenimento di un flusso di cassa superiore al 3%, a margini EBITDA più elevati e alla costante protezione della posizione di cassa netta del gruppo.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com