Azioni della Difesa - BorsaInside.com

Renk Group AG (ETR:R3NK) ha registrato un secondo trimestre ben oltre le aspettative degli analisti, trainato dalla solida domanda nel settore della difesa in Europa. La pubblicazione dei dati ha spinto le azioni del gruppo a un rialzo di oltre il 5% alla Borsa di Francoforte.

Nel periodo, i ricavi hanno toccato quota 348 milioni di euro, superando i 338 milioni stimati dal consensus LSEG. Particolarmente brillante la performance della divisione dedicata alle soluzioni di mobilità per veicoli, che ha contribuito per circa due terzi al fatturato complessivo, segnando una crescita del 35,3% su base annua e raggiungendo i 217 milioni di euro.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Gli ordini acquisiti nel trimestre sono stati pari a 373 milioni di euro, in calo dell’11,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre l’EBIT rettificato è salito del 23,5% a 51 milioni di euro. Il portafoglio ordini si è confermato su livelli record, attestandosi a 5,9 miliardi di euro.

La società ha ribadito le stime per il 2025, puntando a ricavi superiori a 1,3 miliardi di euro e un EBIT rettificato compreso tra 210 e 235 milioni di euro. Le previsioni si fondano sulle attuali performance e sull’ampio portafoglio ordini, senza includere eventuali commesse aggiuntive derivanti da nuovi programmi di approvvigionamento per la difesa tedesca ed europea.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Il CFO Anja Mänz-Siebje ha sottolineato come la prima metà dell’anno abbia confermato la traiettoria di crescita redditizia del gruppo, grazie a un mix di incremento dei ricavi e rigorosa gestione dei costi, che ha contribuito a migliorare i margini operativi.

Secondo gli analisti di Jefferies, Renk mantiene i target di medio periodo, con l’obiettivo di raggiungere 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2028 e un EBIT rettificato di 300 milioni nel 2027. Sul lungo termine, le ambizioni per il 2030 puntano a un fatturato tra 2,5 e 3 miliardi di euro, includendo possibili acquisizioni. Un aggiornamento di questi obiettivi è previsto in occasione del Capital Markets Day di novembre 2025, alla luce della maggiore visibilità sugli ordini attesi entro fine anno.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Nei primi sei mesi del 2025, il gruppo ha registrato 620 milioni di euro di ricavi, in crescita del 22% rispetto al 2024, e un EBIT rettificato in aumento del 29% a 89 milioni di euro. Gli ordini del semestre hanno raggiunto 921 milioni di euro, in progresso del 47%, con un rapporto book-to-bill di 1,5 e un portafoglio ordini ai massimi storici.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.