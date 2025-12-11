Rheinmetall - BorsaInside.com

Dopo settimane di pressioni ribassiste, Rheinmetall ritrova slancio grazie alla nuova valutazione firmata Bernstein. Il titolo del gruppo tedesco della difesa, quotato a Francoforte, è stato infatti promosso a “outperform”, un upgrade che arriva in seguito a un brusco arretramento delle quotazioni, giudicato dagli analisti eccessivo rispetto ai fondamentali.

Secondo Bernstein, il calo di circa il 20% dai massimi di settembre ha portato il mercato a prezzare uno scenario fin troppo pessimista. Pur non modificando la visione di fondo sul business, la società di ricerca ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 2.050 euro, contro i precedenti 1.980 euro, sottolineando un profilo rischio-rendimento ora molto più equilibrato.

Il peggioramento del sentiment riguarda soprattutto le discussioni sul possibile cessate il fuoco in Ucraina, un tema che ha penalizzato i titoli più esposti ai contratti a breve ciclo e ai programmi di supporto a Kyiv. Tra questi, spiegano gli analisti, Rheinmetall è risultata la più colpita, proprio perché maggiormente legata alla domanda di munizioni e mezzi terrestri.

Bernstein rileva però che la discesa dei prezzi ha riportato il titolo in linea con le altre aziende europee della difesa nel 2028, e addirittura a sconto guardando alle valutazioni del 2030, nonostante le aspettative su crescita dei ricavi e redditività restino superiori alla media del settore.

La promozione non segna un cambio di visione sulle criticità del gruppo: gli analisti mantengono una certa prudenza su alcune divisioni, stimando ad esempio che i fondi destinati al combattimento terrestre possano subire una contrazione nei prossimi anni, mentre l’aumento dell’offerta di munizioni potrebbe generare maggiore pressione sui prezzi.

Nelle loro proiezioni, Bernstein continua inoltre a prevedere risultati inferiori agli obiettivi fissati da Rheinmetall per il 2030: 42 miliardi di euro di ricavi contro i 50 miliardi auspicati dall’azienda, con un margine operativo del 18,5% anziché il “oltre il 20%” indicato dal management.

Nonostante ciò, gli analisti riconoscono alcuni pilastri solidi:

• un portafoglio ordini in forte espansione,

• investimenti continui in automazione e capacità produttive,

• anticipi di cassa contrattuali che aumentano la visibilità sui flussi di utili.

Il quadro che emerge dai tre scenari elaborati da Bernstein è chiaro: un rischio minimo nel caso peggiore (–5%), un potenziale di crescita vicino al 30% nello scenario centrale e una possibile rivalutazione oltre il 50% in caso di scenario ottimistico.

A dare ulteriore forza alla tesi rialzista c’è il ruolo strategico di Germania, che continua a essere indicata come il mercato più promettente per Rheinmetall. Con i nuovi piani di riarmo, Berlino punta a costruire l’esercito più potente d’Europa, ponendo l’azienda in una posizione privilegiata per beneficiare dell’aumento degli investimenti.

Bernstein sottolinea infine che, nonostante l’approccio prudente, il metodo di valutazione è rimasto quasi invariato: applica infatti un multiplo di 16,3 volte l’EBITDA atteso per il 2029, circa il 10% sopra la media del comparto europeo della difesa. Un premio giustificato, secondo il broker, dalle prospettive di crescita straordinariamente rapide e dai margini già superiori a gran parte della concorrenza.

Dopo un anno brillante in cui il titolo ha messo a segno un progresso del 163%, Bernstein vede quindi nella recente correzione un’occasione rara per entrare su un titolo considerato tra i più promettenti del settore difesa europeo.

