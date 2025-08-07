Rheinmetall - BorsaInside.com

Giornata difficile per Rheinmetall, il colosso tedesco della difesa e dell’automotive, che ha registrato un forte calo in Borsa con una flessione superiore al 4% dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2025, inferiori alle aspettative su più fronti: ricavi, utili e flusso di cassa libero. Nonostante ciò, l’azienda ha confermato le sue previsioni annuali.

Risultati finanziari: vendite e utili deludono le stime

Nel secondo trimestre, Rheinmetall ha registrato 2,43 miliardi di euro di ricavi, con un calo del 4% rispetto al consenso degli analisti. Le principali cause di questa performance debole sono attribuibili a ritardi nei Sistemi Veicolari e a un blocco produttivo in Armi e Munizioni causato da un incidente a un impianto.

Anche l’EBIT rettificato, fermatosi a 276 milioni di euro, ha deluso le attese con uno scostamento negativo del 3%, mentre il margine operativo è sceso all’11,4%, in calo di 70 punti base su base annua. Tuttavia, questa contrazione si è rivelata meno grave di quanto temuto dal mercato.

Il dato più critico riguarda però il flusso di cassa libero, crollato a -911 milioni di euro, un dato nettamente inferiore ai 169 milioni positivi dello stesso periodo del 2024. A pesare sono stati l’accumulo di scorte nei Sistemi Veicolari, l’aumento degli investimenti e la riduzione degli anticipi da parte dei clienti.

Secondo gli analisti di Jefferies, «il vero punto debole del report è il FCF, profondamente negativo a causa di un mix di debolezza negli ordini, scorte elevate e capex in forte crescita».

Performance per segmento: luci e ombre nei vari settori

Sistemi Veicolari : 945 milioni di euro di vendite (−4% rispetto alle attese), EBIT rettificato a 97 milioni (in calo).

: 945 milioni di euro di vendite (−4% rispetto alle attese), EBIT rettificato a 97 milioni (in calo). Armi e Munizioni : 724 milioni di euro di ricavi, con un impatto negativo di 170 milioni per l’incidente a Murcia e lo slittamento di 140 milioni di euro di ricavi al trimestre precedente. EBIT rettificato in crescita a 164 milioni , contro i 152 milioni del 2024.

: 724 milioni di euro di ricavi, con un impatto negativo di 170 milioni per l’incidente a Murcia e lo slittamento di 140 milioni di euro di ricavi al trimestre precedente. EBIT rettificato in crescita a , contro i 152 milioni del 2024. Electronic Solutions : ha superato le aspettative in termini di ricavi con 517 milioni di euro , ma il margine è calato all’ 8,5% , contro il 10% dell’anno scorso. EBIT a 44 milioni , in diminuzione.

: ha superato le aspettative in termini di ricavi con , ma il margine è calato all’ , contro il 10% dell’anno scorso. EBIT a , in diminuzione. Power Systems: 482 milioni di euro di vendite, −6% rispetto al consensus, e un EBIT crollato a 14 milioni, contro i 25 milioni del Q2 2024.

Previsioni confermate: crescita attesa nel settore difesa

Nonostante la performance trimestrale sottotono, Rheinmetall ha ribadito le guidance per il 2025. Il gruppo prevede:

Una crescita delle vendite del 25-30% su base annua.

su base annua. Un incremento delle vendite nel comparto difesa tra il 35% e il 40% , con una componente civile stabile .

, con una componente . Un margine operativo target del 15,5% per l’intero esercizio.

del per l’intero esercizio. Un tasso di conversione della cassa superiore al 40%.

Portafoglio ordini e prospettive future

Il portafoglio ordini attuale ammonta a 13,7 miliardi di euro, ma la società prevede che il potenziale complessivo tra il 2025 e la metà del 2026 supererà gli 80 miliardi di euro. Questo include:

30-35 miliardi di euro nei Sistemi Veicolari

nei Sistemi Veicolari 10-15 miliardi in Armi e Munizioni

in Armi e Munizioni 6-8 miliardi in Electronic Solutions

in Electronic Solutions 13-15 miliardi provenienti da operazioni internazionali

Inoltre, l’azienda ha segnalato una forte stagionalità nei risultati, con un Q4 atteso particolarmente solido. Durante la conference call prevista per oggi, sono attese ulteriori informazioni sui potenziali contratti per veicoli blindati tedeschi e sulla possibile costruzione di un impianto per semiconduttori in Svizzera dal valore stimato di 250 milioni di dollari.

