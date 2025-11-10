Rightmove - BorsaInside.com

Rightmove ha acceso un acceso dibattito tra gli analisti dopo aver presentato un piano industriale che prevede un deciso aumento degli investimenti in intelligenza artificiale, ricerca e sviluppo e innovazioni dedicate sia agli utenti sia agli agenti immobiliari. La strategia mira a rafforzare la leadership del portale britannico nel percorso digitale di compravendita e affitto, ma il mercato non ha reagito bene: le azioni hanno perso oltre il 12 percento subito dopo l’annuncio.

La spaccatura nasce da una domanda chiave: queste spese rappresentano un passo necessario per consolidare il dominio di Rightmove, oppure rischiano di pesare troppo sulla redditività nei prossimi anni? Su questo punto, gli esperti non trovano un terreno comune.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

RBC Mercati Capitali ha promosso il titolo a Outperform, interpretando la nuova fase come una scelta lungimirante capace di generare valore dal 2028 in avanti. UBS, al contrario, ha abbassato la raccomandazione a Neutral, ritenendo che la spinta agli investimenti intaccherà gli utili per troppo tempo prima di portare risultati concreti.

Al centro del piano c’è un investimento di circa 60 milioni di sterline in tre anni, con 20 milioni capitalizzati. L’azienda punta a sviluppare modelli predittivi, sistemi di personalizzazione, strumenti avanzati per gli agenti e nuove soluzioni di automazione. Nelle intenzioni della società, questi progetti dovrebbero supportare una crescita dei ricavi compresa tra l’8 e il 10 percento annuo dal 2026 al 2028, mentre l’utile operativo sottostante dovrebbe aumentare tra il 3 e il 10 percento all’anno prima di accelerare oltre il 2028.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dai margini. Rightmove prevede un minimo intorno al 67 percento durante la fase di spesa più intensa. Per RBC questa compressione è fisiologica e temporanea. Gli analisti guidati da Anthony Codling hanno definito la scelta del gruppo un passo necessario per ampliare il business e renderlo più competitivo sul fronte tecnologico. Hanno inoltre ridotto leggermente il prezzo obiettivo a 775 pence da 805, continuando però a prevedere un potenziale rialzo di circa il 35 percento rispetto ai livelli attuali.

UBS vede il quadro in modo opposto. Per la banca svizzera, i maggiori investimenti avranno effetti pesanti sulle stime dei prossimi anni. Le nuove proiezioni indicano per il 2028 ricavi inferiori del 7.5 percento rispetto alle precedenti valutazioni, utili operativi in calo del 15.4 percento e una contrazione dell’EPS del 23.1 percento. Secondo gli analisti, i benefici della trasformazione arriveranno solo nel 2030, creando un periodo troppo lungo di crescita rallentata degli utili.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Inoltre, i già elevati margini di Rightmove, pur rappresentando un punto di forza, limitano la capacità del gruppo di finanziare nuove iniziative senza impattare sui profitti. UBS ritiene che gli investitori chiederanno prove concrete dell’efficacia del piano prima di premiare il titolo, prevedendo una fase di volatilità nel breve periodo.

L’impressione generale è che Rightmove abbia imboccato una strada ambiziosa e ad alto contenuto tecnologico, capace potenzialmente di ridefinire il mercato immobiliare digitale britannico. Resta da capire se il mercato sarà disposto ad attendere abbastanza a lungo per vedere i risultati.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato › CONTO DEMO GRATUITO › Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato › APRI DEMO LIVE › Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato › Prova Demo Gratuita › Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato › Conto di pratica › Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.