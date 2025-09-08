Ryanair - BorsaInside.com

Goldman Sachs ha abbassato il giudizio su Ryanair Holdings Plc da “buy” a “neutral”, segnalando un cambiamento di prospettiva dovuto a una combinazione di fattori: tariffe estive più deboli del previsto, aumento dei costi legati al carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) e un atteggiamento più prudente sulle prospettive di crescita della domanda. La decisione, comunicata in una nota pubblicata lunedì, arriva in un momento in cui il settore del trasporto aereo europeo sta affrontando dinamiche complesse tra margini operativi e competitività.

Obiettivo di prezzo ridotto e margini sotto pressione

Il nuovo target price a 12 mesi per le azioni Ryanair scende da €29,50 a €27,50, pari a un potenziale rialzo del 14,4% rispetto alla quotazione attuale di €24,04. Secondo gli analisti, i principali fattori che avevano sostenuto la precedente valutazione rialzista – come le revisioni positive sugli utili e la rimozione delle restrizioni sulla proprietà – si sono ormai già pienamente concretizzati. Con i catalizzatori ormai esauriti, Goldman Sachs adotta un approccio più prudente rispetto al consenso di mercato e sottolinea che la valutazione di Ryanair si è normalizzata rispetto ai livelli storicamente bassi.

Previsioni sugli utili e impatto delle tariffe più deboli

Per il trimestre che si chiuderà a settembre, Goldman Sachs prevede un utile netto di €1,63 miliardi, leggermente inferiore alle stime di consenso che si attestano intorno a €1,7 miliardi. Guardando al medio periodo, le stime per l’esercizio fiscale 2026 restano in linea con il mercato, con un utile atteso di €2,2 miliardi, ma per il 2027 le proiezioni vengono riviste al ribasso del 4%, a €2,3 miliardi, un livello 3-4% sotto le aspettative generali. Questa revisione riflette una combinazione di tariffe aeree più basse e una domanda leggermente inferiore rispetto alla capacità disponibile.

Capacità in crescita e maggior concorrenza nel settore

Uno dei fattori che sta pesando sulle prospettive future è la crescita della capacità nel mercato europeo. Secondo il modello di Goldman Sachs, nel 2026 l’offerta complessiva dovrebbe aumentare del 3-4%, un’accelerazione rispetto al CAGR del 1% registrato tra il 2019 e il 2025. Questa espansione potrebbe però superare la crescita della domanda, intensificando la concorrenza e mettendo ulteriore pressione sulle tariffe, soprattutto in un contesto in cui il costo del SAF continua a crescere, erodendo i margini operativi delle compagnie low-cost.

Strategia di lungo periodo e prospettive di crescita

Nonostante il declassamento, Goldman Sachs mantiene una visione costruttiva nel lungo termine. Gli analisti ritengono che Ryanair continuerà a beneficiare del suo vantaggio competitivo sui costi e prevedono una crescita dei passeggeri stimata attorno al +20% entro il 2030 e +40% entro il 2033. Inoltre, al prezzo obiettivo fissato, il titolo scambierebbe a circa 13 volte l’utile atteso su base forward, un livello in linea con la media storica.

Ryanair rimane quindi una compagnia solida, con una posizione competitiva forte nel mercato europeo, ma Goldman Sachs avverte che il rallentamento delle tariffe, i costi in crescita e la maggiore capacità del settore potrebbero limitare il potenziale di rivalutazione delle azioni nel breve periodo.

