Le azioni di S4 Capital (LON:SFOR) hanno perso oltre il 9% nella seduta di lunedì, dopo che la società fondata da Martin Sorrell ha diffuso i risultati del primo semestre 2025, rivelatisi inferiori alle attese del mercato, accompagnati da un taglio delle stime sui ricavi annuali.

Secondo i dati diffusi, i ricavi netti del gruppo sono stati circa il 2% sotto il consenso degli analisti, mentre l’EBITDA operativo ha deluso ancora di più, attestandosi a 20,8 milioni di sterline: un calo del 31% su base dichiarata e del 30% su base comparabile, circa il 24% al di sotto delle previsioni.

Andamento dei ricavi per settore

La dinamica dei ricavi mostra un quadro contrastante:

I Servizi di Marketing , che generano circa il 90% del fatturato, hanno registrato nel secondo trimestre un calo del 5,2% su base comparabile, in miglioramento rispetto al -7,5% dei primi tre mesi dell’anno.

, che generano circa il 90% del fatturato, hanno registrato nel secondo trimestre un calo del 5,2% su base comparabile, in miglioramento rispetto al -7,5% dei primi tre mesi dell’anno. I Servizi di Tecnologia, pari al 9% dei ricavi complessivi, hanno invece subito un crollo del 34% nel secondo trimestre, dopo il -36,9% del primo trimestre.

Complessivamente, nel semestre i ricavi netti su base comparabile sono diminuiti del 9%, una flessione comunque meno marcata rispetto al -11,4% del primo trimestre.

Cautela dei clienti e focus sull’intelligenza artificiale

La società ha spiegato che le condizioni macroeconomiche globali restano volatili, influenzando le decisioni di spesa dei clienti. Particolarmente prudente il settore tecnologico, che pesa per quasi la metà dei ricavi, dove le aziende continuano a concentrare gli investimenti sullo sviluppo e sull’espansione delle capacità legate all’intelligenza artificiale.

Indebitamento e dividendi

Il debito netto a fine giugno si è attestato a 145,9 milioni di sterline, in calo rispetto ai 183 milioni registrati nel secondo trimestre 2024. Il rapporto debito netto/EBITDA operativo pro forma degli ultimi 12 mesi è sceso a 1,7 volte.

Il consiglio di amministrazione non ha proposto un dividendo intermedio, ma ha lasciato aperta la possibilità di un dividendo finale più generoso per il 2025, condizionato al raggiungimento degli obiettivi di performance e liquidità nella seconda parte dell’anno. Per il 2024 era stato distribuito un dividendo finale di 1 penny per azione.

Nuove stime e prospettive per il 2025

Le previsioni aggiornate indicano ora un calo dei ricavi netti annuali a una cifra media, contro la precedente stima di una flessione a una cifra bassa. Nonostante ciò, la società mantiene invariata la guidance sull’EBITDA operativo, atteso in linea con gli 87,8 milioni di sterline registrati nel 2024.

Per la seconda metà del 2025, la direzione conta su un miglioramento, favorito da confronti più agevoli, dopo la perdita di un importante cliente tecnologico, e dal contributo di nuovi contratti firmati con General Motors, Amazon, T-Mobile e un grande gruppo statunitense di beni di consumo.

Obiettivi di lungo periodo

Sul fronte finanziario, S4 Capital prevede per il 2025 un debito netto compreso tra 100 e 140 milioni di sterline (esclusi i leasing), confermando l’obiettivo di medio termine di ridurre la leva a 1,5 volte e quello di lungo termine di raggiungere margini EBITDA vicini al 20%.

Secondo Jefferies, il titolo tratta attualmente a un multiplo EV/EBITDA 2026 di circa 3 volte, ben al di sotto della media di settore stimata intorno a 6 volte, un segnale che il mercato resta cauto sul percorso di crescita futura della società.

