RBC Mercati Capitali ha rivisto la propria posizione su Banco de Sabadell, quarta banca spagnola per dimensioni, portando il giudizio da outperform a sector perform. Nonostante il downgrade, il target price è stato leggermente rivisto al rialzo, passando da 3,05 a 3,30 euro.

Al momento dell’analisi, il titolo Sabadell scambiava intorno a 3,25 euro, un livello che secondo RBC lascia spazio a un potenziale rialzo di appena il 2%. Non sorprende quindi che gli analisti Pablo de la Torre Cuevas e Benjamin Toms abbiano definito la valutazione del titolo “sostanzialmente in linea con il suo valore reale”, sottolineando l’assenza di nuovi catalizzatori in grado di spingerne ulteriormente la crescita nel breve termine.

Rischi di margine e diversificazione limitata

RBC ha evidenziato un punto critico: dopo la vendita di TSB, oltre il 95% dell’utile lordo del gruppo proviene dalla Spagna. Una concentrazione così elevata, spiegano gli analisti, espone Sabadell a una maggiore vulnerabilità nel caso in cui la concorrenza sul mercato domestico dovesse intensificarsi, con effetti potenzialmente negativi sul margine di interesse netto (NIM).

Secondo RBC, la banca potrebbe avere meno strumenti rispetto ad altri operatori – soprattutto digitali – per contrastare eventuali pressioni sui prezzi, in particolare sul fronte della cross-selling.

Performance sopra la media, ma valutazione ormai allineata al settore

Dall’avvio dell’offerta pubblica di acquisizione da parte di BBVA nell’aprile 2024, il titolo Sabadell ha registrato una performance superiore di oltre 20 punti percentuali rispetto al benchmark europeo delle banche. Ora però il titolo si muove su multipli in linea con l’indice SX7P, attestandosi a circa 1,5 volte il rapporto prezzo/valore contabile tangibile stimato per i prossimi due anni.

Una regressione tra P/TBV e ROTE indica che, in ottica 2027, la banca presenta una valutazione considerata equa rispetto ai principali istituti iberici, italiani e focalizzati sul mercato domestico europeo e britannico.

TSB venduta al momento giusto: forte ritorno per gli azionisti

Per RBC, la cessione di TSB nel luglio 2025 è stata strategicamente impeccabile, sia nel contesto dell’OPA BBVA sia in considerazione del clima regolamentare nel Regno Unito. Il prezzo ottenuto ha consentito a Sabadell di posizionarsi tra le banche europee più generose in termini di remunerazione agli azionisti.

Il gruppo prevede infatti di distribuire 6,45 miliardi di euro tra il 2025 e il 2027, una cifra pari a circa il 40% della sua attuale capitalizzazione.

Previsioni RBC: più utili e margine in crescita

Per l’esercizio fiscale 2027, RBC stima un utile lordo ex-TSB di 2,47 miliardi di euro, leggermente superiore rispetto alle previsioni precedenti, spinto da un margine di interesse netto più solido.

Le attese sul NII sono di 3,91 miliardi, in linea con la guidance del management, grazie a:

crescita media annua dei prestiti del 5,2%

crescita dei depositi del 3,9% tra il 2024 e il 2027

L’utile netto ex-AT1 dovrebbe raggiungere 1,66 miliardi nel 2027, superando le indicazioni aziendali (oltre 1,6 miliardi). Il ROTE atteso è del 15,6%, vicino all’obiettivo interno del 16%.

Infine, la banca punta a una creazione di valore pari al 15% annuo (CAGR 2024-2027) combinando incremento del valore contabile tangibile e dividendi: un risultato nettamente superiore alla media storica del 2% registrata dal 2011.

