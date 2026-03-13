Sabre - BorsaInside.com

Jefferies ha rivisto al rialzo la propria valutazione su Sabre Insurance Group, portando il rating del titolo da “underperform” a “hold”. La decisione arriva dopo la pubblicazione dei risultati del secondo semestre 2025, che hanno superato le stime degli analisti di circa il 16%, grazie soprattutto a performance più solide nella sottoscrizione delle polizze.

Contestualmente, la banca d’affari ha aggiornato anche il prezzo obiettivo, salito da 110 a 152 pence. Considerando che le azioni Sabre avevano chiuso a 145,80 pence prima della pubblicazione della nota, il nuovo target implica un potenziale rialzo di circa il 4%.

Stime sugli utili riviste al rialzo

Dopo i risultati migliori delle attese, Jefferies ha ritoccato verso l’alto anche le previsioni sugli utili per azione. Le nuove stime indicano una crescita progressiva nei prossimi anni:

15,68 pence nel 2026

17,41 pence nel 2027

18,79 pence nel 2028

Nel complesso, le stime sull’EPS sono state aumentate mediamente del 15% rispetto alle precedenti previsioni.

A sostenere questa revisione contribuisce soprattutto il miglioramento del margine assicurativo netto, che per l’esercizio 2025 si è attestato al 19,2%, sopra la precedente stima di Jefferies (17,9%) e perfettamente all’interno dell’intervallo obiettivo della società, fissato tra 18% e 22%.

Anche il trend dei premi mostra segnali di rafforzamento: i premi lordi contabilizzati sono tornati a crescere nel quarto trimestre con un incremento del 2,6%, mentre nei primi due mesi del 2026 la crescita ha superato il 5%.

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I fattori che hanno spinto l’upgrade

Gli analisti di Jefferies, Derald Goh e Philip Kett, individuano diversi elementi che hanno contribuito al miglioramento delle prospettive del gruppo assicurativo britannico.

Tra i principali punti di forza:

margini in rafforzamento nella seconda metà del 2025 nonostante un contesto di mercato complesso

ritorno alla crescita di polizze e premi nell’ultimo trimestre dell’anno

recupero del segmento moto e taxi , passato da una perdita di 2,7 milioni di sterline nel primo semestre a un risultato positivo di 3,1 milioni di sterline nel secondo

, passato da una perdita di 2,7 milioni di sterline nel primo semestre a un risultato positivo di nel secondo annuncio a sorpresa di un buyback azionario da 5 milioni di sterline, che porta il rendimento complessivo del capitale restituito agli azionisti intorno al 9,5%

Sul fronte finanziario, Sabre ha chiuso il 2025 con 51 milioni di sterline di utile ante imposte. Il solvency ratio si è attestato al 154%, dopo dividendi e riacquisto di azioni, rimanendo pienamente all’interno del range target della società compreso tra il 140% e il 160%.

Dividendi elevati e rendimento interessante

Il gruppo ha inoltre annunciato un dividendo finale di 10,1 pence per azione, portando il payout complessivo dell’esercizio a circa l’88% degli utili.

Secondo le stime di Jefferies, questo livello di distribuzione potrebbe tradursi in un dividend yield prospettico vicino al 10%, rendendo il titolo particolarmente interessante per gli investitori orientati al reddito.

Le criticità che frenano un rating “buy”

Nonostante il miglioramento del quadro complessivo, Jefferies ha scelto di mantenere un approccio prudente, evidenziando alcune aree di rischio che impediscono per ora un upgrade a “buy”.

In particolare:

il cost ratio è aumentato di 2,7 punti percentuali su base annua

è aumentato di il requisito patrimoniale di solvibilità è cresciuto rispetto all’anno precedente, nonostante volumi inferiori

è cresciuto rispetto all’anno precedente, nonostante volumi inferiori il nuovo modello di pricing, pensato per ampliare la quota di mercato, richiede più tempo del previsto per essere implementato e dovrebbe contribuire solo marginalmente ai risultati del 2026

Secondo gli analisti, l’aumento dei requisiti di capitale potrebbe limitare temporaneamente la flessibilità nell’utilizzo delle risorse finanziarie, anche se non è escluso che si tratti di una dinamica legata alla volatilità di breve periodo.

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Le prospettive di crescita fino al 2030

Il management di Sabre punta a raggiungere 80 milioni di sterline di utile ante imposte entro il 2030, rispetto ai 51 milioni registrati nel 2025.

Jefferies mantiene una previsione più prudente, stimando circa 71 milioni di sterline nello stesso orizzonte temporale. Questa previsione si basa su:

crescita annua dei premi intorno al 10%

margine operativo vicino al 20%

La banca d’investimento ha inoltre fissato il costo del capitale proprio all’11,5%, superiore alla media post-IPO di Sabre pari all’8,4%, proprio per riflettere il rischio legato all’esecuzione della strategia di crescita.

Valutazione del titolo e possibili scenari

Il prezzo obiettivo di 152 pence deriva da una valutazione basata su una combinazione di multipli: 1,4 volte il rapporto prezzo/valore contabile e 8,7 volte il rapporto prezzo/utili.

Jefferies individua inoltre due possibili scenari alternativi:

Scenario rialzista: target a 205 pence , nel caso di un miglioramento significativo del pricing nel mercato assicurativo e di un costo del capitale più basso

target a , nel caso di un miglioramento significativo del pricing nel mercato assicurativo e di un costo del capitale più basso Scenario ribassista: 126 pence, qualora la crescita dei premi rallentasse e i margini subissero una compressione

Nel complesso, la revisione del rating riflette una visione più equilibrata: Sabre mostra segnali concreti di rafforzamento operativo, ma restano alcune incognite sulla velocità con cui il gruppo riuscirà a trasformare le sue iniziative strategiche in una crescita strutturale degli utili.

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