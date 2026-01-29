Sanofi - BorsaInside.com

Sanofi chiude il quarto trimestre con risultati migliori del previsto, mostrando una solida crescita del business farmaceutico e un ulteriore miglioramento della redditività. I conti superano leggermente le aspettative degli analisti, mentre le indicazioni fornite per il 2026 risultano sostanzialmente allineate alle previsioni di mercato.

Nel dettaglio, i ricavi complessivi del gruppo hanno raggiunto quota 11,3 miliardi di euro, superando il consensus di 11,2 miliardi. A sostenere la performance è stata soprattutto la divisione farmaceutica, che ha registrato vendite per 9,26 miliardi di euro, ben al di sopra delle stime pari a 9,11 miliardi. Ancora una volta, Dupixent si conferma il principale motore di crescita, con un risultato superiore di circa il 4% rispetto alle attese degli analisti.

Più stabile, invece, l’andamento del segmento vaccini. Le vendite si sono attestate a 2,04 miliardi di euro, in linea con il consensus di 2,06 miliardi. La buona domanda per i vaccini antinfluenzali ha compensato le performance più deboli di prodotti come Beyfortus e di altre linee vaccinali.

Dal punto di vista della redditività, il miglioramento dei margini lordi ha più che compensato l’aumento dei costi operativi. Il risultato operativo aziendale è salito a 2,34 miliardi di euro, superando le stime ferme a 2,30 miliardi. Anche l’utile per azione mostra un progresso significativo: l’EPS ha raggiunto 1,53 euro, contro un’attesa di mercato pari a 1,44 euro.

A rafforzare ulteriormente il profilo finanziario del gruppo, Sanofi ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 1 miliardo di euro, previsto nel corso dell’anno.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Outlook 2026: crescita solida e focus sulla pipeline

Guardando al 2026, il management prevede una crescita dei ricavi a una cifra alta a cambi costanti, una guidance che colloca il consensus leggermente sopra il punto medio dell’intervallo implicito. Per quanto riguarda la redditività, l’EPS è atteso in aumento a un ritmo leggermente superiore rispetto alle vendite, anche prima di considerare l’impatto positivo del nuovo buyback da 1 miliardo di euro.

Secondo gli analisti di Jefferies, guidati da Michael Leuchten, le indicazioni per il 2026 non riservano sorprese: il consenso risulta in linea con il centro delle stime sia sul fronte dei ricavi sia su quello dell’utile per azione. L’attenzione del mercato resta ora concentrata soprattutto sulla pipeline di ricerca e sviluppo, considerata il vero driver di crescita di medio e lungo periodo per il gruppo farmaceutico francese.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com