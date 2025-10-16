Sartorius - BorsaInside.com

Le azioni di Sartorius AG hanno registrato un deciso balzo di oltre l’11% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, che hanno superato le previsioni degli analisti. I numeri positivi hanno spinto la società tedesca a rivedere al rialzo le stime per l’intero esercizio, segnalando una ripresa più solida del previsto nel settore biotech.

La controllata Sartorius Stedim Biotech ha confermato il suo ruolo di traino per il gruppo, con una crescita del 12% a cambi costanti (CER), ben al di sopra del consenso di mercato e delle stime di RBC Capital Markets.

A sostenere i risultati sono stati in particolare i ricavi ricorrenti, che hanno contribuito alla crescita in tutte le principali aree geografiche, mentre il business delle attrezzature mostra segnali di stabilizzazione dopo le difficoltà dei trimestri precedenti.

Il margine EBITDA di Sartorius Stedim si è attestato al 31,3%, superando di 0,9 punti le attese degli analisti e di 1,3 punti le stime di RBC. Secondo l’azienda, la performance è stata favorita da un migliore mix di prodotti, maggiori volumi di vendita e benefici di scala.

Alla luce di questi risultati, la direzione ha deciso di alzare le previsioni per l’anno fiscale 2025, puntando ora a una crescita dei ricavi del 9% CER e a un margine EBITDA del 31%, rispetto alla precedente stima di +7% ±2% e margine tra il 30% e il 31%.

Sul fronte consolidato, Sartorius AG ha registrato una crescita delle vendite del 10,6% a CER, superando di due punti percentuali il consenso. L’aumento è stato diffuso in tutte le aree operative, con la divisione Bioprocess Solutions (BPS) in crescita del 12,1% CER (contro un’attesa del 10,5%) e la Lab Products and Services (LPS) in aumento del 4,4% (attese +1,5%).

Il margine EBITDA di gruppo è salito al 29,3%, in aumento di 2,2 punti rispetto all’anno precedente e in linea con le stime. Nel dettaglio, la divisione BPS ha raggiunto un margine del 31,3% (superiore al 31% atteso), mentre LPS si è fermata al 20,6%, leggermente sotto il consenso del 21,6%.

Per il resto del 2025, Sartorius prevede ora una crescita dei ricavi a cambi costanti intorno al 7%, con BPS in aumento del 9% e LPS stabile, considerando anche un apporto dell’1% dalle recenti acquisizioni. Il margine operativo complessivo è stimato leggermente sopra il 29,5%, con BPS oltre il 31,5% e LPS attorno al 21,5%.

Le precedenti previsioni, più prudenti, indicavano una crescita del 6% ±2% CER e un margine EBITDA tra il 29% e il 30%.

Infine, RBC Capital Markets ha confermato la raccomandazione “Outperform” su entrambe le società del gruppo, stimando un target price di 230 euro per Sartorius Stedim Biotech (+26% di potenziale) e 250 euro per Sartorius AG (+19%).

Con questi risultati, Sartorius si conferma come uno dei protagonisti più solidi del comparto biotech europeo, capace di reagire con prontezza alla fase di normalizzazione post-pandemia e di mantenere una redditività in costante miglioramento, anche in un contesto macroeconomico complesso.

