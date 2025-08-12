Sartorius - BorsaInside.com

Il colosso finanziario Jefferies ha annunciato una nuova copertura sulle azioni Sartorius, esprimendo una visione positiva per il medio-lungo periodo. Gli analisti hanno avviato la copertura sulle azioni ordinarie con rating Buy e target price a 210 euro, mentre per le azioni privilegiate è arrivata una promozione da Hold a Buy, accompagnata da un rialzo del prezzo obiettivo a 263 euro.

Per Sartorius Stedim Biotech (EPA:STDM) il giudizio Buy viene confermato, anche se il target price scende da 245 a 229 euro.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Secondo Jefferies, il mercato nei prossimi anni potrebbe guardare con sempre maggiore attenzione al valore relativo tra azioni ordinarie e privilegiate, soprattutto in vista di un possibile cambiamento della struttura azionaria nel 2028. Attualmente il flottante delle ordinarie (SRT) è di appena il 7%, mentre la quota di maggioranza è detenuta dalla Comunità di Eredi Horst Sartorius, destinata a sciogliersi a luglio 2028.

L’analista James Vane-Tempest sottolinea come oggi il mercato applichi uno sconto del 18% alle azioni ordinarie rispetto alle privilegiate, sconto che potrebbe diventare un tema centrale man mano che ci si avvicina alla scadenza del trust. Jefferies, nella sua valutazione, applica uno sconto stimato del 20%.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Le azioni privilegiate, pur prive di diritti di voto, garantiscono un dividendo leggermente più alto (+1 centesimo per azione) e risultano molto più liquide sul mercato, con scambi medi giornalieri pari a 32,8 milioni di dollari contro 1,4 milioni delle ordinarie.

L’analisi del broker segnala inoltre possibili cambiamenti nella partecipazione di Bio-Rad, oggi al 37,9% in SRT, che potrebbe salire fino al 40,2% qualora un prestito concesso nel 2021 a una holding di un erede venisse convertito in azioni al momento dello scioglimento della comunità ereditaria.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Nonostante le linee guida di Sartorius indichino una crescita annua a doppia cifra delle vendite fino al 2028, Jefferies rileva che il mercato stia valutando il titolo su ipotesi di crescita più contenuta sia per le azioni privilegiate che per Sartorius Stedim Biotech.

Infine, i target price fissati dagli analisti corrispondono a multipli EV/EBITDA 2026 di 22,2x per le azioni ordinarie e 23,7x per le privilegiate, segnalando un potenziale interessante per gli investitori in cerca di esposizione nel settore biotech.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.