Il titolo Schaeffler ha perso oltre il 3% nella seduta di martedì, nonostante risultati trimestrali in linea con le attese del mercato. A pesare sulle performance di Borsa è ancora una volta la divisione dedicata alla mobilità elettrica, che continua a rappresentare il principale punto debole nel business del gruppo tedesco.

Nel terzo trimestre, Schaeffler ha registrato ricavi pari a 5,83 miliardi di euro e un EBIT di 264 milioni, corrispondente a un margine operativo del 4,5%. Il free cash flow ha raggiunto 175 milioni di euro, un dato coerente con le precedenti indicazioni della società e considerato dagli analisti un segnale positivo di solidità finanziaria.

Guardando nel dettaglio le singole divisioni, il quadro appare più sfumato. Il comparto E-Mobility ha raggiunto 1,29 miliardi di euro di fatturato, ma ha chiuso il trimestre con una perdita operativa di 189 milioni di euro e un margine EBIT negativo del 14,7%. Si tratta di un miglioramento rispetto al precedente -19%, ma la divisione resta sotto pressione e ancora distante dagli obiettivi di redditività.

Molto meglio le altre aree operative:

Powertrain & Chassis ha registrato 2,19 miliardi di euro di ricavi e 242 milioni di euro di EBIT , confermandosi come motore di redditività del gruppo

ha registrato e , confermandosi come motore di redditività del gruppo Bearings & Industrial Solutions ha generato 1,57 miliardi di fatturato e 125 milioni di EBIT, posizionandosi nella parte alta delle previsioni societarie

Gli analisti di Jefferies hanno definito i risultati “in linea con le attese”, sottolineando però che la divisione elettrica dovrà accelerare nel quarto trimestre per centrare i target annuali, dato che nei primi nove mesi il margine EBIT è ancora a -17,5% rispetto a una forchetta prevista tra -17% e -14%.

Nonostante le criticità, la banca d’affari ha evidenziato i progressi operativi e il contributo positivo atteso da alcuni rimborsi, che potrebbero alleviare la pressione sui conti. Inoltre, è stato messo in risalto il buon equilibrio delle attività industriali, che si stanno muovendo verso il limite superiore della guidance.

Schaefferler ha confermato l’outlook per il 2025, prevedendo

una crescita dei ricavi a cambi costanti significativa ,

, un margine EBIT compreso tra il 3% e il 5% ,

, un flusso di cassa libero tra 0 e 200 milioni di euro.

Jefferies ha mantenuto una raccomandazione Hold con target price a 5,25 euro, osservando che la valutazione rimane impegnativa ma che la partnership strategica con Neura Robotics potrebbe rappresentare un catalizzatore positivo per il titolo nei prossimi trimestri, soprattutto sul fronte dell’automazione industriale e dell’innovazione tecnologica.

